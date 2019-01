video Condividi | Red 11:20 Sindaci, amministratori, sindacalisti, soggetti economici e semplici cittadini si sono riuniti questa mattina davanti al presidio di Rudas, uniti verso un unico obiettivo: il completamento della SS291 a quattro corsie. Le immagini della manifestazione caratterizzata dall'assenza di qualsiasi bandiera politica o sindacale «Il Governo metta la parola fine»

4 Corsie: basta parole, subito fatti



ALGHERO - "Tutti in strada". Sindaci, amministratori, sindacalisti, soggetti economici e semplici cittadini si sono riuniti questa mattina (sabato) con un unico obiettivo: il completamento della Strada statale 291 Sassari-Alghero a quattro corsie.



In rappresentanza dei tanti cittadini del nord ovest della Sardegna c'erano i sindaci della Rete Metropolitana, con in testa quello di Alghero, mario Bruno. Con loro, anche l'ex primo cittadino sassarese ed attuale presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau in rappresentanza dell'intero Consiglio regionale Sardo.



«Aspettiamo che vengano i Ministri del Governo qui dove si interrompe la strada Alghero-Sassari. Aspettiamo che ci presentino un documento che metta la parola fine a questa vergognosa incompiuta» ha tuonato Mario Bruno tra gli applausi dal palco allestito proprio dove la strada s'interrompe. Commenti