Oltre 28000 alla fiera per la due giorni dedicata al lavoro Sardinian Job Day da record



CAGLIARI – Più che positivo e ben oltre le aspettative il bilancio finale del Sardinian job day: 28.400 partecipanti, di cui circa 10.000 candidati che nell’arco delle due giornate hanno sostenuto i colloqui con le 300 aziende presenti. Molti i visitatori attratti dagli incontri arricchiti dalla presenza di testimonial, dagli ospiti internazionali, e dagli oltre 100 seminari rivolti soprattutto ai giovani studenti ma non solo.



«Sono state due giornate bellissime - ha dichiarato il direttore generale dell’Aspal Massimo Temussi - Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione di pubblico e delle migliaia di occasioni di incontro tra imprese e cittadini che siamo riusciti a creare».



«Abbiamo creato una grande mobilitazione di tutti gli attori economici e istituzionali, che ha permesso di dare un'occasione di lavoro e restituire la fiducia nel futuro a migliaia di persone. È questa la cosa che ci rende più felici e ci incoraggia a fare sempre di più, mettendoci tutto l'impegno e la forza di sempre, perché il job day sia tutti i giorni. Ci prepariamo adesso ad affrontare le prossime sfide, forti del lavoro di squadra che abbiamo realizzato».



