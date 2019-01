Condividi | Red 11:11 Ilaria e Nicola Placidi (Judo club Alghero) si sono classificati al secondo posto nel Kodokan Goshin Jitsu (il kata dell’autodifesa) del Gran prix internazionale di Giaveno “Memorial Soji Sugyiama”, dietro ai campioni europei e vicecampioni del mondo Ubaldo Volpi e Maurizio Calderini Judo: secondo posto per i Placidi



ALGHERO - Domenica, al Palasport di Giaveno, si è svolto il Gran prix internazionale “Memorial Soji Sugyiama”, prima tappa del Grand prix di Kata 2019, circuito valido come qualificazione per i Campionati Europei e Mondiali di Kata. Ilaria e Nicola Placidi, atleti del Judo club Alghero, si sono classificati al secondo posto nel Kodokan Goshin Jitsu (il kata dell’autodifesa), dietro ai campioni europei e vicecampioni del mondo Ubaldo Volpi e Maurizio Calderini.



Un grande risultato per gli atleti algheresi, che hanno iniziato il loro percorso nelle gare di kata lo scorso anno, partecipando al circuito di gare chiamato Criterium e a seguito del loro secondo posto conquistato nella classifica generale Criterium 2018, sono passati quest’anno al livello superiore (il Gran prix) e con la possibilità di partecipare alle gare internazionali come componenti della Nazionale Italiana. Opportunità che si sta già realizzando, in quanto gli atleti proprio in questi giorni, hanno ricevuto la convocazione per partecipare all’European judo Kata di Pordenone, che si svolgerà a marzo.



