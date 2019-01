Condividi | Red 13:09 Domenica sera, il Coro Matilde Salvador terrà un concerto nella Cattedrale di Santa Maria in occasione della Giornata che ricorda una delle pagine più cupe della storia umana La Giornata della memoria ad Alghero



ALGHERO - «Tra le pagine più cupe della nostra memoria storica ce n’è una che non vorremmo mai ricordare, perché ogni volta che lo facciamo sprofondiamo in un baratro di orrore senza fine. Quell’orrore ha un nome, si chiama Shoah. E ci riporta con il pensiero ad uno sterminio sistematico che avvenne nel cuore dell’Europa e che trascinò alla morte 6milioni di ebrei».



«Oggi più che mai, abbiamo il dovere di non dimenticare e, anzi, di far sentire forte la voce di chi ci ha lasciato in eredità la testimonianza di ciò che è stato». Quest'anno, il Coro Matilde Salvador dell'Associazione Accademia Cantus et fidis di Alghero (che dal 2005 propone progetti musicali sul tema) ha pensato ad un evento in cui la voce della Memoria sia quella delle donne, in linea anche con il tema scelto a livello nazionale. Bambine, mogli e madri, che all'interno dei campi di sterminio hanno scritto versi o pagine di memorie e le hanno musicate, come Ilse Weber.



