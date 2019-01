Condividi | Red 23:06 Le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di due coniugi proprietari, al 50percento, di un immobile sito in Cagliari, dato in locazione annuale per uso abitativo ad una società esercente l’attività di “affittacamere/case vacanza”, con la formula cosiddetta “vuoto per pieno” Affitti fantasma: coppia nei guai



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di due coniugi proprietari, al 50percento, di un immobile sito in Cagliari, dato in locazione annuale per uso abitativo ad una società esercente l’attività di “affittacamere/case vacanza”, con la formula cosiddetta “vuoto per pieno”. L’input per l’attività di controllo scaturisce nell’ambito di una preliminare attività di acquisizione di dati e notizie estrapolati dai vari siti internet specializzati nelle locazioni turistiche che pubblicizzano, anche con la pubblicazione di fotografie di ville ed appartamenti ubicati nelle più note località turistiche della provincia di Cagliari.



In questo caso, i successivi sopralluoghi effettuati hanno portato all’individuazione dell’immobile in questione e all’identificazione degli effettivi proprietari. Dai successivi incroci e dall’analisi dei dati contenuti nei database in uso alla Guardia di finanza, è emerso che i soggetti controllati, per gli anni d’imposta 2016 e 2017, hanno omesso di dichiarare al Fisco, sottraendoli pertanto a tassazione, ricavi derivanti da canoni di locazione, per una cifra complessiva di 13.300euro.



