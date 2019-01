Condividi | Red 20:16 Per ricordare le vittime del naufragio avvenuto il 16 novembre davanti all’isola del Toro e tutti i giovani algerini morti durante la traversata dall’Algeria verso la Sardegna, domani, la Regione autonoma della Sardegna ha organizzato a Sant’Antioco una giornata di commemorazione Sbarchi dall´Algeria: commemorazione a Sant´Antioco



SANT'ANTIOCO - Per ricordare le vittime del naufragio avvenuto il 16 novembre davanti all’isola del Toro e tutti i giovani algerini morti durante la traversata dall’Algeria verso la Sardegna, domani, sabato 26 gennaio, la Regione autonoma della Sardegna ha organizzato a Sant’Antioco una giornata di commemorazione.



Alle 14, alla presenza dell’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, che ha la delega ai flussi migratori, verrà deposta nelle acque antistanti il porto una corona di fiori.



A seguire, nella sala consiliare del Comune, è in programma un momento di riflessione a cui prendono parte, oltre a Spanu, il sindaco Ignazio Locci, l’Imam di Cagliari Triki Mehrez, il direttore della Caritas diocesana di Cagliari don Marco Lai, Houssa Seduci (giornalista di France24 e Dzair news) e la scrittrice Arianna Obinu. Commenti SANT'ANTIOCO - Per ricordare le vittime del naufragio avvenuto il 16 novembre davanti all’isola del Toro e tutti i giovani algerini morti durante la traversata dall’Algeria verso la Sardegna, domani, sabato 26 gennaio, la Regione autonoma della Sardegna ha organizzato a Sant’Antioco una giornata di commemorazione.Alle 14, alla presenza dell’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, che ha la delega ai flussi migratori, verrà deposta nelle acque antistanti il porto una corona di fiori.A seguire, nella sala consiliare del Comune, è in programma un momento di riflessione a cui prendono parte, oltre a Spanu, il sindaco Ignazio Locci, l’Imam di Cagliari Triki Mehrez, il direttore della Caritas diocesana di Cagliari don Marco Lai, Houssa Seduci (giornalista di France24 e Dzair news) e la scrittrice Arianna Obinu.