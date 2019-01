Condividi | Red 17:13 Domenica, il Teatro Civico ospiterà la nuova edizione del Premio nazionale di letteratura e giornalismo, che nella scelta delle vincitrici per il 2018 ha voluto rendere omaggio alla Sardegna, un mix straordinario di arte, lingua e cultura che fa dell´Isola uno dei gioielli identitari d’Italia Tutto pronto per il Premio Alghero donna



ALGHERO - Domenica 27 gennaio, alle 18, il Teatro Civico di Alghero ospiterà la nuova edizione del Premio nazionale di letteratura e giornalismo Alghero Donna, che nella scelta delle vincitrici per il 2018 ha voluto rendere omaggio alla Sardegna, un mix straordinario di arte, lingua e cultura che fa dell'Isola uno dei gioielli identitari d’Italia. Il Premio gode del contributo e patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, e del patrocinio della Commissione regionale Pari opportunità e del Gremio dei sardi di Roma.



Le premiate sono, per la sezione “Prosa” Vanessa Roggeri, con il romanzo “La cercatrice di corallo” (Rizzoli), ambientato tra Alghero e Borutta, con al centro due grandi figure di donne che si contrappongono; per la “Poesia” Marella Giovannelli, con la raccolta “L’età del cuore (Youcanprint), che segna la capacità poetica di descrivere in ambientazioni sarde sentimenti ed emozioni universali; per la sezione “Giornalismo”, “Giulia-giornaliste della Sardegna” (coordinatrice Susi Ronchi, vice Roberta Celot), che con cinquanta iscritte è il gruppo regionale di giornaliste più numeroso di questa Associazione nazionale). La scelta è stata operata dalla Giuria presieduta da Neria De Giovanni, composta da critici letterari, giornalisti, scrittori ed esperti: Antonio Casu (presidente del Cenacolo di Tommaso Moro e direttore della Biblioteca della Camera dei deputati), Mirella Maffi (presidente del Comitato italiano del Prix Femme d’Europe;),Antonio Maria Masia (presidente dell’Unar-Unione delle associazioni regionali di Roma), Massimo Milza (coordinatore eventi dell’Associazione Salpare, già direttore della Sala Stampa di Palazzo Chigi) ed Alessandra Bonanni (responsabile eventi culturali MultiOlistica; Giuditta Sireus, Direttrice artistica club Jane Austen–Sardegna).



Al Premio ha lavorato assiduamente anche un Comitato organizzativo composto da : Gabriella Esposito (assessore comunale alla Cultura) Giusy Piccone (consigliere comunale) e la Commissione comunale di Pari opportunità presieduta da Speranza Piredda. Come sempre, la serata sarà condotta da Neria De Giovanni, e sarà arricchita dall’intervento musicale del coro di Alghero “Matilde Salvador” intitolato ad una grande donna della cultura catalana, con un omaggio alle donne ed al loro operato durante la Prima guerra mondiale, e del coro “Voches e ammentos” di Galtellì, con un omaggio a Grazia Deledda ed alle donne vittime del femminicidio. Per prenotazioni, ci si può rivolgere ad InfoAlghero-Ufficio di informazioni turistiche, egli spazi dell'ex Casa del Caffè, in Via Cagliari 2 (telefono, 079/979054), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, ed il sabato, dalle 9 alle 13.



