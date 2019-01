Condividi | Red 15:28 «Condanna per l´atto intimidatorio a Guido Calzia», dichiara il presidente della massima assise cittadina, a nome di tutti i consiglieri Intimidazione Calzia: la solidarietà del Consiglio comunale



ALGHERO - «Una atto di viltà che la città ha il dovere di respingere fermamente». Il presidente del Consiglio comunale di Alghero Matteo Tedde, a nome dell’intera assemblea civica, esprime «la più ferma condanna per l’atto intimidatorio nei confronti del comandante della Polizia locale Giudo Calzia, a cui va la piena solidarietà di tutta la città»



«Sono certo di interpretare il sentimento diffuso della collettività algherese nel condannare fermamente questo grave episodio. Siamo vicini al comandante Calzia e ai suoi uomini, nella consapevolezza che gli organi inquirenti possano in tempo brevi fare luce sulla vicenda e perseguire i responsabili delle minacce», conclude il presidente della massima assise cittadina.



