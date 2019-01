Condividi | Red 13:40 La Summer 2019 della Sogaer propone la nuova rotta che collegherà il Mario Mameli di Elmas con Mosca Vnukovo, assicurata dalla Pobeda Airlines, compagnia russa sussidiaria low cost di Aeroflot Cagliari: rotta verso il mercato russo



CAGLIARI – Da anni si parla del mercato russo come vettore di nuove ricchezze. Ed il settore del turismo italiano ha guardato spesso ad est. Da quest'estate, la Sardegna sarà collegata alla Russia.



Infatti, la Summer 2019 della Sogaer, la società che gestisce il “Mario Mameli” di Elmas propone la nuova rotta che collegherà lo scalo cagliaritano con Mosca Vnukovo. La tratta sarà assicurata dalla Pobeda Airlines, compagnia russa sussidiaria low cost di Aeroflot.



Si tratta di una compagnia low cost che opera già da diverso tempo su destinazioni italiane come Bergamo- Orio al Serio, Roma-Fiumicino, Treviso, Pisa e Palermo. L'operativo prevede un servizio quadrisettimanale per la stagione estiva.