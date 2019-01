Condividi | Red 10:22 Insediata ieri, a Roma, dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani, la Commissione paritetica Stato-Regione prevista dallo Statuto speciale della Sardegna ed incaricata della stesura delle norme di attuazione Al via la Commissione Stato-Regione



CAGLIARI - Insediata ieri (giovedì), a Roma, dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani, la Commissione paritetica Stato-Regione prevista dallo Statuto speciale della Sardegna ed incaricata della stesura delle norme di attuazione. A rappresentare la Regione autonoma della Sardegna, su indicazione dal presidente regionale Francesco Pigliaru e dal Consiglio regionale, Gianmario Demuro ed il direttore generale della Presidenza Alessandro De Martini. In rappresentanza dello Stato, su indicazione della stessa Stefani, hanno partecipato Lorenzo Palermo e Dario Giagoni.



Di particolare rilevanza, la presa d'atto dello schema di norma d’attuazione relativa alla costituzione del Collegio dei revisori della Regione, già esaminata e licenziata dalla precedente Commissione e già votata dall’attuale Consiglio regionale. Dopo un iter lungo e complesso, questa norma consente infatti di costituire l’organismo che dovrà certificare il bilanci della Regione Sardegna, come disposto dalle norme nazionali e richiesto dalla Corte dei conti.



