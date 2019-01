Condividi | Red 23:08 Alcuni politici locali hanno espresso solidarietà al comandante della Polizia locale di Alghero Guido Calzia ed all´assistente capo Alessandro Corrias, bersagli di un atto intimidatorio registratosi questa mattina Intimidazione Calzia: politica solidale



ALGHERO - Alcuni politici locali hanno espresso solidarietà al comandante della Polizia locale di Alghero Guido Calzia ed all'assistente capo Alessandro Corrias, bersagli di un atto intimidatorio registratosi questa mattina (giovedì)



Messaggio congiunto per il Partito sardo d’azione, «vicino al comandante Calzia e all’assistente capo Corrias che rappresentano tutto il corpo di Polizia Municipale di Alghero. Condanniamo senza appello un atto che vorrebbe intimidire in modo vigliacco chi svolge il proprio dovere al servizio di tutta la comunità. Alghero è una città che non accetta e non si piega a questi atti, estranei alla sua storia pacifica e rispettosa delle regole della convivenza civile. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati e puniti nel più breve tempo possibile».



Messaggio di vicinanza anche dal consigliere regionale del Partito democratico Raimondo Cacciotto: «E' un atto di violenza che condanno fermamente, al dottor Calzia e al dottor Corrias vadano la mia stima e la mia più sincera vicinanza: negli anni da amministratore del Comune di Alghero ho avuto modo di apprezzarne il lavoro, interpretato con serietà e passione, sempre al servizio della collettività e del bene della nostra città. Simili comportamenti minacciosi non appartengono alla collettività algherese, pertanto la condanna e l'allontamento di menti deviate e violente, come gli autori di questo gesto, è unanime, devono sapere che la legalità è più forte». Commenti