Traghetti in collisione nel porto di Olbia



OLBIA - Attorno alle 12 di oggi (giovedì), un traghetto della Grimaldi in uscita dal porto di Olbia ha speronato fortuitamente la motonave "Athara" della Tirrenia ormeggiata. Dalle prime ricostruzioni, la causa dell'incidente sarebbe il forte grecale che sta spazzando il capoluogo gallurese. Danni ai due traghetti ed attimi di panico, ma pare che l'incidente non abbia comunque causato feriti tra i passeggeri ed il personale a bordo.