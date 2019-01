Condividi | Red 17:03 Arrestato Giovanni Perria, il 78enne marito di Brigitte Louise Pazdernik, la 76enne tedesca scomparsa il 10 ottobre a Narbolia e ritrovata deceduta lungo il litorale dell´Oristanese tre giorni dopo Muore in spiaggia: marito in manette



ORISTANO – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, al termine dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha ordinato la custodia cautelare in carcere per Giovanni Perria, il 78enne marito di Brigitte Louise Pazdernik, la 76enne tedesca scomparsa il 10 ottobre a Narbolia e ritrovata deceduta lungo il litorale dell'Oristanese tre giorni dopo. L'arresto è stato eseguito dalla Squadra mobile di Oristano.



L'uomo, emigrato in Germania per lavoro, aveva conosciuto Brigitte e con lei aveva messo su famiglia, per poi tornare a Narbolia una volta andato in pensione. Ora, il triste epilogo che lo vede accompagnato dalle Forze dell'ordine nel carcere oristanese di Massama.



Nella foto: il carcere Massama di Oristano Commenti ORISTANO – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, al termine dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha ordinato la custodia cautelare in carcere per Giovanni Perria, il 78enne marito di Brigitte Louise Pazdernik, la 76enne tedesca scomparsa il 10 ottobre a Narbolia e ritrovata deceduta lungo il litorale dell'Oristanese tre giorni dopo. L'arresto è stato eseguito dalla Squadra mobile di Oristano.L'uomo, emigrato in Germania per lavoro, aveva conosciuto Brigitte e con lei aveva messo su famiglia, per poi tornare a Narbolia una volta andato in pensione. Ora, il triste epilogo che lo vede accompagnato dalle Forze dell'ordine nel carcere oristanese di Massama.Nella foto: il carcere Massama di Oristano