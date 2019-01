Condividi | Red 22:11 La prossima settimana partiranno i lavori per la pulizia del Rio Uri. «Intervento molto atteso dai Comuni», ha sottolineato l´assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini Alluvione Sarrabus: via ai lavori



CAGLIARI - Partiranno la prossima settimana i lavori per asportare i materiali alluvionali che intasano il Rio Uri. «Un’operazione molto attesa dai Comuni limitrofi, che hanno rappresentato alla Prefettura la necessità di liberare l’alveo del fiume dai detriti che ostruiscono il deflusso dell’acqua», dichiara l'assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini.



Con un’ordinanza emessa il 28 dicembre 2018, la Protezione civile ha incaricato l’Assessorato di procedere alla rimozione dei materiali litoidi e vegetali in modo da prevenire situazioni di pericolo e ripristinare la funzionalità dei corsi d’acqua. Saranno asportati solo gli elementi più grossolani: questo consentirà alla materia più fine di scorrere correttamente verso la foce del fiume.



«Intanto - prosegue Balzarini - procedono speditamente i lavori di rifacimento degli argini del Rio Uri, che attraversano l'abitato di San Vito, invaso dalle acque tracimate a seguito delle rotte arginali. Consegnati lo scorso 19 ottobre con procedura di somma urgenza e finanziati con risorse regionali, sono in avanzato stato di esecuzione, con oltre il 50percento delle opere già completato».