Condividi | Red 14:19 I Carabinieri applicano le nuove disposizioni contenute nel Decreto Sicurezza contro chi guida nel territorio nazionale con targa straniera per evitare di pagare bolli e agevolazioni sulle assicurazioni Crescono i controlli sulle strade di Nurri



NURRI - Circolava per le vie del paese al volante della sua autovettura immatricolata in Germania quindi con targa straniera. I Carabinieri della Stazione di Nurri, impegnati in servizio di controllo del territorio, hanno fermato il veicolo ed effettuato tutti gli accertamenti del caso.



Con l'entrata in vigore della legge n.132 del 2018, chi risiede in Italia da almeno sessanta giorni non può circolare con auto immatricolate all'estero. Al giovane conducente del veicolo, un 30enne del posto, è stata contestata la violazione dell'articolo93 del Codice della strada in base al quale, vista la mancata oblazione al momento. É stato applicato anche il fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento dell'infrazione e conseguente ritiro della carta di circolazione.



Avrà ora tempo di sei mesi per immatricolare il veicolo in Italia o chiedere il rilascio di un'autorizzazione per poterlo condurre oltre confine, dove poterlo vendere o cedere a terzi. Trascorsi 180 giorni qualora non sia eseguita nessuna delle due intimazioni, scatterà la confisca. Il controllo svolto dai Carabinieri della Compagnia di Jerzu rientra nel più ampio piano disposto dal Comando provinciale di Nuoro finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio ed alla vigilanza sulla circolazione stradale. Commenti NURRI - Circolava per le vie del paese al volante della sua autovettura immatricolata in Germania quindi con targa straniera. I Carabinieri della Stazione di Nurri, impegnati in servizio di controllo del territorio, hanno fermato il veicolo ed effettuato tutti gli accertamenti del caso.Con l'entrata in vigore della legge n.132 del 2018, chi risiede in Italia da almeno sessanta giorni non può circolare con auto immatricolate all'estero. Al giovane conducente del veicolo, un 30enne del posto, è stata contestata la violazione dell'articolo93 del Codice della strada in base al quale, vista la mancata oblazione al momento. É stato applicato anche il fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento dell'infrazione e conseguente ritiro della carta di circolazione.Avrà ora tempo di sei mesi per immatricolare il veicolo in Italia o chiedere il rilascio di un'autorizzazione per poterlo condurre oltre confine, dove poterlo vendere o cedere a terzi. Trascorsi 180 giorni qualora non sia eseguita nessuna delle due intimazioni, scatterà la confisca. Il controllo svolto dai Carabinieri della Compagnia di Jerzu rientra nel più ampio piano disposto dal Comando provinciale di Nuoro finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio ed alla vigilanza sulla circolazione stradale.