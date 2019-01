Condividi | Red 13:23 «Favorita la programmazione e semplificate le procedure per i contributi», ha dichiarato l´assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas Grandi eventi: cartelloni confermati per il 2019



CAGLIARI - La conferma anche per il 2019 dei cartelloni dei grandi eventi finanziati con la legge 7/1955, l’aumento del 20percento del contributo, la possibilità di chiedere l’anticipazione prima dell’evento, la proroga a venerdì 15 febbraio per la presentazione della rendicontazione delle manifestazioni già finanziate nel 2018. Sono alcuni dei punti salienti della delibera approvata martedì dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas. «In questi anni - dichiara Argiolas - abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze degli organizzatori con l’obiettivo di agevolare la programmazione delle manifestazioni di grande richiamo, potenziare la loro funzione di attrattore turistico e riordinare e facilitare le modalità di accesso ai contributi. Con questa delibera, diamo certezze sull’anno in corso già dal mese di gennaio: non era mai successo. Inoltre, pur aumentando i contributi spettanti alle manifestazioni in graduatoria, manteniamo la quota di risorse a disposizione dei comuni sotto i 5mila abitanti e confermiamo l’anticipazione sul contributo concesso, già introdotta l’anno scorso».



Infatti, la delibera prevede che, per il 2019, siano confermate le manifestazioni inserite nel cartellone unico dei maggiori eventi della tradizione regionale e dei grandi eventi culturali e sportivi ed i cartelloni tematici (spettacolo e cultura; manifestazioni folkloristiche e tradizionali; turismo enogastronomico; artigianato artistico e tradizionale; turismo religioso; sport; turismo congressuale): per questi viene riconfermato anche per il 2019 l'importo del contributo riconosciuto in sede di ammissibilità per l’annualità precedente, con una maggiorazione del 20percento (ad eccezione degli eventi sportivi). Confermato anche il cartellone degli eventi con valenza di “animazione territoriale nei centri con popolazione non superiore ai 5mila abitanti”. Il testo approvato dall’Esecutivo, nell'ottica della semplificazione e chiarificazione delle procedure amministrative, individua anche i criteri e requisiti di ammissibilità e valutazione, le modalità di pagamento del contributo, una parte del quale potrà essere anticipato, le procedure di rendicontazione.



Inoltre, rilevate le complessità legate alla presentazione della rendicontazione delle manifestazioni finanziate nel corso del 2018, la delibera proroga a venerdì 15 febbraio il termine ultimo per la presentazione della documentazione. Infine, novità per le manifestazioni sull’artigianato artistico e tradizionale della Sardegna: quelle che rientrano nella programmazione regionale dovranno garantire la valorizzazione e la visibilità dei prodotti artigianali a marchio “Isola” o inclusi nella vetrina digitale dell’artigianato artistico SardegnaArtigianato. «Il rilancio del marchio Isola e la valorizzazione della vetrina on line – conclude Barbara Argiolas - sono state al centro delle azioni intraprese dall’Assessorato in questi mesi. Riteniamo fondamentale che l’artigianato sardo torni ad avere, soprattutto per una più efficace penetrazione sui mercati nazionale e internazionale, un brand unico che identifichi il meglio delle nostre produzioni».



Nella foto: l'assessore regionale Barbara Argiolas