Piano rilancio del Nuorese: interviene Pigliaru

NUORO - Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, insieme agli assessori regionali Filippo Spanu, Barbara Argiolas, Giuseppe Dessena e Edoardo Balzarini, sarà a Nuoro domani, venerdì 25 gennaio, per la presentazione del progetto “Sardinia east land”, inserito nel Piano di rilancio del Nuorese. L’incontro è in programma nella sede della Provincia alle 11.



Sarà l'occasione per fare il punto sull'attuazione degli altri interventi inseriti nel Piano avviato, per iniziativa della Regione, con una dotazione finanziaria di 55milioni di euro. Inoltre, verrà presentato il portale web del Piano di rilancio del Nuorese e si procederà alla sottoscrizione di alcune convenzioni necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi.