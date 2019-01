Condividi | Red 7:09 Sono stati ricordati domenica, nel Tempio Ossario, i 354 caduti e dispersi sassaresi in Friuli Venezia Giulia. La cerimonia, alla quale hanno preso parte le massime autorità civili e militari della città friulana, è stata realizzata in collaborazione con l´Associazione nazionale alpini e l´Associazione nazionale combattenti e reduci Udine commemora la Grande guerra



SASSARI - Sono stati ricordati domenica, ad Udine, nel Tempio Ossario, i 354 caduti e dispersi sassaresi in Friuli Venezia Giulia durante la Grande guerra. La cerimonia, alla quale hanno preso parte le massime autorità civili e militari della città friulana, è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione nazionale alpini e l'Associazione nazionale combattenti e reduci.



Il sindaco di Sassari Nicola Sanna, al quale sono state consegnate 354 medaglie premio, una per ogni caduto, è stato accompagnato dai soci del Circolo dei sardi "Montanaru", attivo ad Udine dal 1977. Questa è stata la prima commemorazione, in attesa di ulteriori celebrazioni, previste nelle prossime settimane. Lunedì 28 gennaio, avrà luogo la “Festa di Corpo e delle Bandiere di Guerra dei Reggimenti storici”, indetta dalla Brigata Sassari, in occasione della quale saranno ricordati i caduti.



Seguirà, a marzo, l'evento “Albo d'oro”, patrocinato dal Ministero della Difesa e promosso dall'Associazione nazionale combattenti e reduci, durante il quale il primo cittadino sassarese consegnerà le medaglie premio a tutti i discendenti dei caduti che abbiano fatto apposita richiesta al Comune. Nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Sassari è possibile prendere visione dell'elenco dei 354 caduti e scaricare il modello di dichiarazione per il ritiro delle medaglie. Commenti SASSARI - Sono stati ricordati domenica, ad Udine, nel Tempio Ossario, i 354 caduti e dispersi sassaresi in Friuli Venezia Giulia durante la Grande guerra. La cerimonia, alla quale hanno preso parte le massime autorità civili e militari della città friulana, è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione nazionale alpini e l'Associazione nazionale combattenti e reduci.Il sindaco di Sassari Nicola Sanna, al quale sono state consegnate 354 medaglie premio, una per ogni caduto, è stato accompagnato dai soci del Circolo dei sardi "Montanaru", attivo ad Udine dal 1977. Questa è stata la prima commemorazione, in attesa di ulteriori celebrazioni, previste nelle prossime settimane. Lunedì 28 gennaio, avrà luogo la “Festa di Corpo e delle Bandiere di Guerra dei Reggimenti storici”, indetta dalla Brigata Sassari, in occasione della quale saranno ricordati i caduti.Seguirà, a marzo, l'evento “Albo d'oro”, patrocinato dal Ministero della Difesa e promosso dall'Associazione nazionale combattenti e reduci, durante il quale il primo cittadino sassarese consegnerà le medaglie premio a tutti i discendenti dei caduti che abbiano fatto apposita richiesta al Comune. Nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Sassari è possibile prendere visione dell'elenco dei 354 caduti e scaricare il modello di dichiarazione per il ritiro delle medaglie.