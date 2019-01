Condividi | Red 9:06 Nuovo doppio appuntamento al Miramare gastro & music pub. Venerdì, per la Friday tribute night, toccherà ai cagliaritani Tieni il tempo. Sabato, spazio ai sassaresi BlackOut C´è sempre musica al Miramare di Alghero



ALGHERO - La qualità va ricercata sempre, anche lontano dalla propria città. Ed ecco che il progetto musicale di tributo che si esibisce domani, venerdì 25 gennaio, al Miramare gastro & music pub di Alghero arriva direttamente da Cagliari, mentre sabato 26 va in scena il concerto dei sassaresi BlackOut. Nel mondo che unisce intrattenimento e musica dal vivo è il momento delle tribute band. Da qualche tempo, i progetti di omaggio ad artisti e gruppi di fama sono sempre più apprezzati. Al contrario di quello che potrebbe sembrare non è un campo facile, anzi. Il pubblico che segue questo tipo di concerti è un spesso composto da amanti, da veri e propri fan e profondi conoscitori di ogni aspetto della band che viene interpretata. Il Miramare è stato il primo live club nella Riviera del corallo a percorrere questa strada e grazie alla propria direzione artistica ha ideato Friday tribute night, una rassegna dedicata esclusivamente alle migliori tribute band presenti su tutto il territorio sardo.



Tieni il Tempo è tra le più seguite in Sardegna, la band di Cagliari da più di cinque anni porta in lungo e in largo per l’Isola il proprio tributo agli 883 e Max Pezzali. I cinque musicisti campidanesi hanno creato uno spettacolo perfetto, curato in ogni particolare e che li ha portati a condividere il palco con artisti del calibro di Gabry Ponte, Bianca Atzei, Dear Jack, Moreno o i comici di Zelig e Colorado cafè. In scaletta tutte le hits, dagli esordi con Mauro Repetto fino alla straordinaria carriera da solista di Pezzali, magistralmente interpretato da Emanuele Sulis, apprezzato dal pubblico come il “Max sardo”. Da questa stagione invernale, per esibirsi anche in alcuni selezionati live club, il gruppo ha deciso di sdoppiare il progetto: da un lato, la big band al completo con tanto di ingresso in line up di una corista; dall’altra, l'88trio. Ed è proprio in questa versione trio acustico che si esibiranno al Miramare venerdì 25 gennaio.



Sabato 26, sul palco di Piazza Sulis saliranno i BlackOut. Alla voce c’è Fabrizio Sanna. Il cantante di Sassari è una delle voci più importanti del panorama pop in Sardegna, vanta numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il terzo posto assoluto alla 57esima edizione del Festival di Castrocaro. Con lui, tre musicisti professionisti, Bachisio Ulgheri alla chitarra, Federico Canu alla batteria e Fabio Carta al basso e tastiera. I BlackOut portano in scena uno show prettamente ballabile, capace di far divertire il pubblico con un repertorio composto dai grandi classici pop-rock italiani ed internazionali. Tutti gli eventi live del Miramare gastro music pub & pizzeria d’autore, sia le tappe di Friday tribute night, sia i concerti del sabato sono ad ingresso libero.



