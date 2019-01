Condividi | Red 21:12 L´uomo, già noto alle Forze dell´ordine, è stato arrestato su ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Cagliari e contestuale revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali alla quale era sottoposto Nuragus: 50enne torna in cella



NURAGUS - Dopo reiterate violazioni delle prescrizioni imposte per l'affidamento in prova ai servizi sociali che hanno costretto i Carabinieri della Stazione di Nuragus ad informare ripetutamente l'Autorità giudiziaria. un 50enne, già noto alle Forze dell'ordine, è stato arrestato su ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Cagliari e contestuale revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali alla quale era sottoposto. Successivamente alla notifica del provvedimento emesso, per l'uomo si sono aperte le porte della Casa circondariale di Uta.