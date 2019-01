Condividi | Red 17:47 Domani pomeriggio, il Direttivo dell´Ute, Anna Maria Ceccotti, Antonello Peana ed il Corso di teatro e del coro dell´Università presenteranno una conferenza intitolata “Per non dimenticare ciò che è stato. Storie inedite in difesa del valore della vita” L´Ute Alghero per il valore della vita



ALGHERO – Proseguono gli appuntamenti con l'Università per le tre età di Alghero. Domani, giovedì 24 gennaio, alle 16.30, nel Salone delle Conferenze dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, il Direttivo dell'Ute, Anna Maria Ceccotti, Antonello Peana ed il Corso di teatro e del coro dell'Università presenteranno una conferenza intitolata “Per non dimenticare ciò che è stato. Storie inedite in difesa del valore della vita”. Commenti ALGHERO – Proseguono gli appuntamenti con l'Università per le tre età di Alghero. Domani, giovedì 24 gennaio, alle 16.30, nel Salone delle Conferenze dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, il Direttivo dell'Ute, Anna Maria Ceccotti, Antonello Peana ed il Corso di teatro e del coro dell'Università presenteranno una conferenza intitolata “Per non dimenticare ciò che è stato. Storie inedite in difesa del valore della vita”.