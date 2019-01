Condividi | Red 18:09 Sabato pomeriggio, ritornano al Ceas lago Baratz le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale per tutte le età. Dalle 16, si terrà il laboratorio “C´era una volta una scatola di cartone...” A Baratz un sabato di riciclo



SASSARI - Sabato 26 gennaio, ritornano al Ceas lago Baratz le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale per tutte le età. Dalle 16, si terrà il laboratorio “C'era una volta una scatola di cartone...”. Sarà un sabato pomeriggio da trascorrere insieme, grandi e piccoli, all’insegna della creatività, dando nuova forma ed utilità al materiale di imballaggio per eccellenza: il cartone.



Gli organizzatori insegneranno a guardare una banale scatola con occhio creativo, realizzando oggetti-gioco pensati per stimolare una riessione sulla possibile seconda vita delle cose. Le confezioni di cartone, usate per contenere e trasportare i prodotti, una volta assolte queste funzioni diventano un ingombrante e fastidioso rifiuto di cui disfarsi. Gli imballaggi (non solo quelli di cartone) hanno un brevissimo ciclo di vita e costituiscono quasi la metà dei rifiuti solidi urbani. L’ipotesi del riuso diventa allora altrettanto fondamentale rispetto a quella della riduzione: ridurre viene prima di riusare, riusare viene prima di riciclare.



L'inizitiva è organizzata dal Comune di Sassari, in collaborazione con Alea Ricerca&Ambiente, che gestisce il Centro per l'educazione ambientale e la sostenibilità lago Baratz. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 079/533097 o 347/6791906, oppure inviare una e-mail all'indirizzo web ceas.baratz@comune.sassari.it. Commenti SASSARI - Sabato 26 gennaio, ritornano al Ceas lago Baratz le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale per tutte le età. Dalle 16, si terrà il laboratorio “C'era una volta una scatola di cartone...”. Sarà un sabato pomeriggio da trascorrere insieme, grandi e piccoli, all’insegna della creatività, dando nuova forma ed utilità al materiale di imballaggio per eccellenza: il cartone.Gli organizzatori insegneranno a guardare una banale scatola con occhio creativo, realizzando oggetti-gioco pensati per stimolare una riessione sulla possibile seconda vita delle cose. Le confezioni di cartone, usate per contenere e trasportare i prodotti, una volta assolte queste funzioni diventano un ingombrante e fastidioso rifiuto di cui disfarsi. Gli imballaggi (non solo quelli di cartone) hanno un brevissimo ciclo di vita e costituiscono quasi la metà dei rifiuti solidi urbani. L’ipotesi del riuso diventa allora altrettanto fondamentale rispetto a quella della riduzione: ridurre viene prima di riusare, riusare viene prima di riciclare.L'inizitiva è organizzata dal Comune di Sassari, in collaborazione con Alea Ricerca&Ambiente, che gestisce il Centro per l'educazione ambientale e la sostenibilità lago Baratz. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 079/533097 o 347/6791906, oppure inviare una e-mail all'indirizzo web ceas.baratz@comune.sassari.it.