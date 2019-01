Condividi | Red 14:21 Pubblicata dal Servizio gare e contratti del Comune di Alghero la nuova manifestazione d’interesse per la rinascita della struttura e al definitivo rilancio Palazzo dei congressi di Maria Pia Si punta alla rinascita del Palazzo dei congressi



ALGHERO - Pubblicata dal Servizio gare e contratti del Comune di Alghero la nuova manifestazione d’interesse per la rinascita della struttura e al definitivo rilancio Palazzo dei congressi di Maria Pia. Grande attenzione da parte delle realtà imprenditoriali interessate, con diverse richieste di chiarimenti sulla base del precedente avviso pubblicato ad ottobre. La proposta progettuale, che ha come scopo quello di rilanciare il complesso all’interno di un più ampio sostegno alle politiche economiche e turistiche del territorio, può contenere anche soluzioni che comportino varianti urbanistiche, fermo restando che le stesse debbano comunque possedere un’elevata sostenibilità ambientale ed un limitato impatto ambientale, nel rispetto delle normative vigenti in materia.



In quest’ottica, l’Amministrazione lascia ampia discrezionalità e margine agli operatori economici interessati di stabilire i costi ed i termini di finanziamento del progetto proposto e gli aspetti remunerativi. L’avviso è rivolto a tutti gli operatori economici interessati, sia in forma singola, sia in raggruppamento permanente o temporaneo, o in una delle forme comunque previste dall’art.45, D.Lgs. n.50/2016, in possesso di adeguata qualificazione per la progettazione, riqualificazione e gestione del complesso che ricomprende una struttura adibita a “Centro congressi”, un anfiteatro all’aperto, campi da gioco, ampi parcheggi ed aree annesse.



Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse al Protocollo generale del Comune di Alghero entro martedì 30 aprile. L'avviso pubblico con relativa documentazione è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, alla sezione della Centrale unica di committenza–Avvisi pubblici in corso.