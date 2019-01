Condividi | Mariangela Pala 19:29 L’assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas, interviene sulla situazione di difficoltà e disagio che si è verificata nella scuola elementare di Borgona Ascensore guasto: «nessuna responsabilità politica»



PORTO TORRES - L’ascensore privo di collaudo della scuola primaria Borgona ha suscitato l’ indignazione popolare non tanto per il disservizio che perdura da mesi, quanto per i disagi provocati ad un bambino costretto a confidare nell’aiuto di genitori e personale della scuola per raggiungere la sua classe al primo piano dell’istituto. «Ci dispiace per quanto accaduto alla famiglia e allo studente che è impossibilitato temporaneamente a raggiungere in autonomia la propria classe. È evidente che c’è stato un problema di comunicazione negli uffici comunali, ma non c’è di certo una responsabilità politica. Ho dato immediatamente mandato alla parte tecnica di risolvere il problema non appena ne sono venuto a conoscenza. I pezzi da sostituire nell’ascensore sono stati ordinati, ma arriveranno per la metà di febbraio. Chiediamo alla famiglia di avere ancora un po’ di pazienza e presto il disagio sarà risolto».



L’assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas, interviene sulla situazione di difficoltà che si è verificata nella scuola elementare di Borgona. «Nel frattempo avevamo chiesto alla dirigente scolastica uno spostamento momentaneo di tutta la classe del ragazzo, per venire incontro alle difficoltà, ma la proposta non è stata accolta. A nostro parere si sarebbero potuti risparmiare in questo modo numerosi disagi ai genitori e allo stesso studente, ma prendiamo atto di tale scelta», aggiunge l’assessore. I genitori hanno preferito non discriminare l’intera classe spostandola al piano terra e pertanto hanno scelto di sacrificarsi per il loro figlio onde evitare maggiori traumi.



«In generale, ho chiesto al nostro settore tecnico comunale di accelerare il passo il più possibile sulle manutenzioni nei plessi. Molti lavori sono stati già svolti in diversi istituti con un primo impegno di risorse da 40mila euro – conclude l’Assessore – e presto saranno stanziati altri 100mila euro per il proseguimento di queste attività». L’accusa arriva dal consigliere comunale Davide Tellini «l'assessore alle manutenzioni mente sapendo di mentire – afferma - l'amministrazione era a conoscenza del problema dal mese di giugno 2018. Dopo aver sostituito una scheda elettronica all'impianto è emerso nel mese di settembre un problema alla parte meccanica. Fatto di cui ne è sempre stato a conoscenza l'amministrazione. Ora scaricare la responsabilità sulla struttura e rimarcare un problema di mancata comunicazione fa semplicemente inorridire per la superficialità con cui l'assessore affronta ed ha affrontato un problema così delicato perchè non é riuscito in tutto questo tempo a reperire la somma che si aggira intorno agli 850 euro, per riparare l'ascensore».



Per il consigliere i disagi patiti dalla famiglia e dal bambino, «di cui ancora Derudas non si rende conto, lo spingono ad improbabili scalate sugli specchi, aggravando ancora di più la sua posizione politica che lo spingono nella posizione più bassa della classifica come il più inefficiente tra gli assessori comunali di sempre». Commenti PORTO TORRES - L’ascensore privo di collaudo della scuola primaria Borgona ha suscitato l’ indignazione popolare non tanto per il disservizio che perdura da mesi, quanto per i disagi provocati ad un bambino costretto a confidare nell’aiuto di genitori e personale della scuola per raggiungere la sua classe al primo piano dell’istituto. «Ci dispiace per quanto accaduto alla famiglia e allo studente che è impossibilitato temporaneamente a raggiungere in autonomia la propria classe. È evidente che c’è stato un problema di comunicazione negli uffici comunali, ma non c’è di certo una responsabilità politica. Ho dato immediatamente mandato alla parte tecnica di risolvere il problema non appena ne sono venuto a conoscenza. I pezzi da sostituire nell’ascensore sono stati ordinati, ma arriveranno per la metà di febbraio. Chiediamo alla famiglia di avere ancora un po’ di pazienza e presto il disagio sarà risolto».L’assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas, interviene sulla situazione di difficoltà che si è verificata nella scuola elementare di Borgona. «Nel frattempo avevamo chiesto alla dirigente scolastica uno spostamento momentaneo di tutta la classe del ragazzo, per venire incontro alle difficoltà, ma la proposta non è stata accolta. A nostro parere si sarebbero potuti risparmiare in questo modo numerosi disagi ai genitori e allo stesso studente, ma prendiamo atto di tale scelta», aggiunge l’assessore. I genitori hanno preferito non discriminare l’intera classe spostandola al piano terra e pertanto hanno scelto di sacrificarsi per il loro figlio onde evitare maggiori traumi.«In generale, ho chiesto al nostro settore tecnico comunale di accelerare il passo il più possibile sulle manutenzioni nei plessi. Molti lavori sono stati già svolti in diversi istituti con un primo impegno di risorse da 40mila euro – conclude l’Assessore – e presto saranno stanziati altri 100mila euro per il proseguimento di queste attività». L’accusa arriva dal consigliere comunale Davide Tellini «l'assessore alle manutenzioni mente sapendo di mentire – afferma - l'amministrazione era a conoscenza del problema dal mese di giugno 2018. Dopo aver sostituito una scheda elettronica all'impianto è emerso nel mese di settembre un problema alla parte meccanica. Fatto di cui ne è sempre stato a conoscenza l'amministrazione. Ora scaricare la responsabilità sulla struttura e rimarcare un problema di mancata comunicazione fa semplicemente inorridire per la superficialità con cui l'assessore affronta ed ha affrontato un problema così delicato perchè non é riuscito in tutto questo tempo a reperire la somma che si aggira intorno agli 850 euro, per riparare l'ascensore».Per il consigliere i disagi patiti dalla famiglia e dal bambino, «di cui ancora Derudas non si rende conto, lo spingono ad improbabili scalate sugli specchi, aggravando ancora di più la sua posizione politica che lo spingono nella posizione più bassa della classifica come il più inefficiente tra gli assessori comunali di sempre».