Futuro Comune è una delle 8 liste che punta sul sindaco di Cagliari per le elezioni del 24 febbraio. Ecco i candidati nelle circoscrizioni provinciali: presentati i nomi solo in 5 territori Futuro Comune: liste i 5 territori



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Futuro Comune è una delle 8 liste che punta sul sindaco di Cagliari per le elezioni del 24 febbraio. Ecco i candidati nelle circoscrizioni provinciali: presentati i nomi solo in 5 territori.



CAGLIARI. Clelia Atzori, Francesca Beato, Laura Balighitta, Roberto Fadda Di Martino, Salvatore Favarolo, Nicola Ibba, Monia Matta, Cinzia Mazza, Claudia Medda, Carla Melis, Lucetta Milani, Antonio Orgiana, Gianluca Pappalardo, Maria Elisabetta Piu, Massimo Pusceddu, Marco Racugno, Daniele Sabiu, Francesco Stara.



SASSARI. Nives Rosa Biosin, Raimondo Cacciotto, Donatella Caria, Alessandra Casu, Anna Cherchi, Angelo Dau, Anastasia Fara, Giuseppe Ibba, Antonio Piu, Fernanda Maria Puggioni, Andrea Ruiu, Gavino Usai.



OGLIASTRA. Guido Pisu, Luisa Pilia.



ORISTANO. Antonio Cinellu, Antonella Casula, Barbara Carrucciu, Serafino Pischedda, Luigi Tedeschi, Donatella Melis.



