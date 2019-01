Condividi | S.O. 9:46 Tra le otto liste a sostegno del candidato dei Progressisti di Sardegna, Massimo Zedda, c´è Sardegna in Comune, voluta fortemente dallo stesso sindaco di Cagliari. Ecco i 60 candidati Sardegna in Comune: 60 in lista



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Tra le otto liste a sostegno del candidato dei Progressisti di Sardegna, Massimo Zedda, c'è Sardegna in Comune, voluta fortemente dallo stesso sindaco di Cagliari. Ecco i 60 candidati.



CAGLIARI. Yuri Marcialis, Maria Laura Orru, Andrea Zucca, Micaela Caboni, Giacomo Porcu, Floriana Diana, Roberto Camarra, Alessandra Basciu, Valerio Piga, Giulia Sarritzu, Francesco Serra, Enza Tartaglione, Calogero Testagrossa, Maria Valeria Erriu Lazzaro Caffiero, Anedda Luisella, Giocondo Zara, Piparo Ilaria, Giulio Lobina, Tiziana Pisu.



SASSARI. Marco Boscani, Aurora Bayslak, Paola Rossana Conticelli, Filomena Maria Costa Morais, Arnaldo Mario Gallizzi, Roberto Lai, Luca Losito, Laura Ortu, Massimiliano Piga, Claudia Solinas, Massimo Spiga, Maria Antonietta Vargiu.



NUORO. Sebastian Cocco, Francesca Fiori, Luigi Morittu, Maura Fancello, Vincenzo Dori, Marilena Rojch.



OLBIA-TEMPIO. Nicola Comerci, Simonetta Melis, Luigi Birardi, Paola Friargiu, Sandro Pani, Giacomina Satta.



ORISTANO. Francesco Federico, Anna Maria Uras, Emanuele Cauli, Daniela Pintor, Umberto Cocco, Roberta Zaru.



MEDIO CAMPIDANO. Luisa Cuccu, Adriano Muscas, Sisinnio Zanda.



CARBONIA-IGLESIAS. Diego Loi, Sandy Carboni, Carla Cancedda, Alessandro Cangioli.



