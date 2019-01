Condividi | Red 11:14 «Subito in aula per aggiustare la legge», chiede la capogruppo azzurra in Consiglio regionale Alessandra Zedda a proposito dell´agenzia Forestas: Forza Italia richiama la Regione



CAGLIARI - «Siamo disponibili ad affrontare da subito in aula le tematiche relative alla riforma dell’agenzia Forestas, con un disegno in grado di ridare certezza ai lavoratori dell’ente». Così la capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Alessandra Zedda chiarisce la posizione dell’Opposizione sui riflessi derivanti dall’impugnativa del Governo alla legge su Forestas.



«Siamo convinti che l’assemblea di Via Roma – aggiunge la leader degli azzurri – non si possa sottrarre dalla responsabilità di mettere fine alla discriminazione assurda, riconoscendo ai lavoratori dell’organismo l’accesso nel comparto unico regionale». Diplomazie al lavoro per raggiungere l’obiettivo, dunque.



«La Giunta Pigliaru deve aprire un tavolo di confronto con il Governo – conclude Zedda – volto ad approvare un riordino condiviso nell’interesse dei dipendenti impegnati nella difesa del patrimonio boschivo della Sardegna».



