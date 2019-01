Condividi | Red 12:13 Domani pomeriggio, si svolgerà all´ingresso dell´ex Scuola Materna, in località Case rotonde, la cerimonia inaugurale del Centro demenze. L´attivazione del Centro, resa possibile grazie al finanziamento della Fondazione con il sud A Lanusei, Sulle ali del tempo



LANUSEI – Domani, mercoledì 23 gennaio alle 15.30, si svolgerà all'ingresso dell'ex Scuola Materna, in località Case rotonde, a Lanusei, la cerimonia inaugurale del Centro demenze “Sulle ali del tempo”. L'attivazione del Centro, resa possibile grazie al finanziamento della Fondazione con il sud, che ha riconosciuto la validità del progetto presentato dal Consorzio territoriale Network etico Italia, costituisce un importante passo in avanti per l'offerta di servizi rivolti ai malati di Alzheimer e le loro famiglie, in un territorio dove la domanda per questa tipologia di servizi si è fatta sempre più evidente.



Primo di questo genere in tutto il territorio dell’Ogliastra e secondo in tutto il territorio regionale, il centro diurno consentirà, a regime, la presa in carico di venticinque anziani, affetti da demenza senile precoce o moderata o da patologie neurologiche che interferiscono sulle funzioni cognitive. A gestire operativamente tutte le attività sarà la cooperativa sociale Geriatrica Serena di Lanusei, ditta consorziata, designata dal Consorzio Network.



La cerimonia di inaugurazione prevede l'intervento del vescovo Antonello Mura e delle autorità civili locali, partner del progetto. Tra questi, il sindaco di Lanusei Davide Burchi, il responsabile dell'Area Socio-sanitaria dell'Ats Sardegna-Assl Lanusei Andrea Marras ed il direttore del Dipartimento di Salute mentale e ripendenze-responsabile del Centro Uva dell'Ats Sardegna-Assl Lanusei Francesco Tuligi. A presentare il progetto sarà il direttore sanitario del Centro Nicolò M.Curreli. A seguire, in programma un rinfresco ed una visita guidata all'interno della struttura.