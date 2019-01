Condividi | S.O. 0:20 Ecco i 60 candidati a sostegno di Massimo Zedda, divisi per le otto circoscrizioni, targati Partito democratico. Tra di loro molti consiglieri regionali uscenti e assessori in carica Ecco tutti i candidati Dem sardi



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Ecco i 60 candidati a sostegno di Massimo Zedda, divisi per le otto circoscrizioni, targati Partito democratico. Tra di loro molti consiglieri regionali uscenti e assessori in carica.



CAGLIARI. Argiolas Barbara, Ayub Aftab, Baire Vittorina, Cabboi Emanuele, Cherchi Maria Paola, Comandini Giampietro (Noto Piero), Cozzolino Lorenzo, Dessì Stefania, Grudina Alberta, Mascia Maria Efisia, Moriconi Cesare, Murtas Isabella Valentina, Naciri Hamed, Olla Francesca, Paolucci Alberta, Piscedda Valter, Polo Rita, Ruggeri Luigi (noto Gigi), Saderis Annamaria, Staitti Maria.



SASSARI. Caneglias Elisa, Carbini Gianni, Cardi Alma, Cheikh Diop Diankha, Curreli Maria Paola, Ganau Gianfranco, Meloni Valerio, Muresu Patrizia, Muzzetto Gavina, Sanna Nicola, Scanu Giovanna, Sotgia Gian Luigi.



NUORO. Arru Luigi, Camboni Bastiana, Deriu Roberto, Forma Daniela, Porcu Giovanni (Noto Nanni), Schirru Valentina Nicoletta.



ORISTANO. Manca Maria Cristina, Martani Roberto, Mastino Miriam, Muscas Roberta, Solinas Antonio, Tendas Gian Mario (noto Mario).



OLBIA-TEMPIO. Caria Pierluigi, Desole Patrizia, Mariotti Maria Paola, Meloni Giuseppe, Murgia Anna Rita, Sanna Paolo Cosimo.



MEDIO CAMPIDANO. Mamusa Silvia, Piano Gianluigi, Pinna Rossella, Pusceddu Enrico.



SULCIS. Casti Giuseppe, Cocco Pietro, Pisu Ilaria Ottavia, Ulargiu Simonetta.



