Ai nastri di partenza in coalizione col Centrodestra per le regionali di febbraio i Fratelli d´Italia del leader nazionale Giorgia Meloni. Ecco i 60 candidati a sostegno di Christian Solinas divisi per le otto circoscrizioni Fratelli d´Italia: ecco i 60 in lizza



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Ai nastri di partenza in coalizione col Centrodestra i Fratelli d'Italia del leader nazionale Giorgia Meloni. Ecco i 60 candidati a sostegno di Christian Solinas divisi per le otto circoscrizioni.



CAGLIARI. Albanesi Priscilla, Balia Caterina, Cara Elisabetta, Floris Antonello, Fuoco Gennaro, La Sala Angelica, Lai Manuela, Lecca Maristella, Loi Stefania, Mannino Pierluigi, Musu Paola, Napolitano Nicola, Mereu Alessio, Piga Fausto, Pilia Luca, Tinti Andrea, Truzzu Paolo Usala Piero, Vadilonga Manuela, Vargiu Martina.



SASSARI. Garzena Lorena, Cabigiosu Adriano, Pirisi Maria Laura, Carta Pietro Paolo, Secchi Rita, Consani Lelio, Usai Anna Maria, Mundula Antonio Mario, Ventura Maria Giovanna nota Vanna, Orrù Marcello, Zuncheddu Maria Valeriana, Pulinas Leonardo.



NUORO. Loddo Cristiano (noto Chichi), Maoddi Daniele, Mulas Grazia, Nieddu Viviana, Sau Pierpaolo, Vizzari Giovanna Maria.



ORISTANO. Contini Susanna, Erdas Fenisia Grazia, Garau Roberto, Mura Francesco, Tatti Ignazio Giovanni Battista, Zucca Serena.



OLBIA-TEMPIO. Carbini Luigi (noto Gigi), Manca Romina, Moro Costanza Martina, Mulas Gavino, Piccinnu Alberto, Porcu Santina Federica.



CARBONIA-IGLESIAS. Rubiu Gianluigi noto Gigi, Impera Veronica, Melis Massimo, Mura Orietta.



MEDIO CAMPIDANO. Lampis Gianni, Cogoni Simona, Lai Libero, Cara Anna.



