I Riformatori Sardi puntano su Christian Solinas alle elezioni di febbraio. Ecco i 60 candidati divisi per le otto circoscrizioni territoriali. Molte facce conosciute in Regione Regionali, i nomi dei Riformatori



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: I Riformatori Sardi puntano su Christian Solinas. Ecco i 60 candidati divisi per le otto circoscrizioni territoriali.



CAGLIARI. Angius Giorgio, Cocco Germana, Coronas Maria Lucia, Cossa Michele, Desogus Giorgio; Garau Daniela, Gargiulo Giuseppe, Mameli Gabriella, Mamia Elena, Marini Gabriele, Masala Stefania, Melis Gian Benedetto, Mura Ester, Onnis Raffaele; Orrù Gianantonio, Pinna Massimo, Sassu Nadina Lorena, Spissu Marinella, Usai Ricciotti, Zucca Maria Cristina.



SASSARI. Brigas Irene, Cabras Maria Grazia, Del Rio Maria Antonietta; Desole Angela, Flumene Rita; Medde Giuseppina; Pala Fabio Antonello, Salaris Aldo; Santoni Matteo Giovanni (noto Matteo); Solinas Michele Angelo, Tedde Gian Gregorio Costantino (noto Rino); Zanetti Alberto.



NUORO. Agus Mario, Cadeddu Silvia, Crisponi Luigi, Cualbu Delia, Fadda Marco, Pireddu Rosalba.



ORISTANO. Cotza Ornella, Flore Emanuela, Marras Alfonso, Masia Monica, Pisanu Roberto, Santucciu Andrea.



MEDIO CAMPIDANO. Altea Stefano, Biasioli Maria Giuliana, Gerugi Marcella, Mereu Eugenio.



OGLIASTRA. Deiana Rosalba, Mameli Ivan.



CARBONIA-IGLESIAS. La Rosa Giuseppe, Mattioni Patrizia, Melis Giovanni (noto Gianni), Murru Alessandra.



