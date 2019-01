Condividi | S.O. 23:58 Ai nastri di partenza per le regionali di febbraio in Sardegna Liberi e Uguali a sostegno del candidato di Centrosinistra Massimo Zedda. Candidati in tutte le otto circoscrizioni provinciali. Di seguito tutti i nomi Liberi e Uguali, tutti i nomi al voto



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Ai nastri di partenza Liberi e Uguali a sostegno del candidato di Centrosinistra Massimo Zedda. Candidati in tutte le otto circoscrizioni provinciali. Di seguito tutti i nomi.



CAGLIARI. Lai Eugenio, Cabiddu Maria Grazia, Casula Paola, Dettori Andrea, Farci Carla, Farris Irene, Ledda Valeria (nota Francesca), Loi Alessandro, Mamadou Mbengue, Martucci Tiziana, Masala Donatella, Mascia Alessandro, Murgia Gianfranco, Naitza Susanna, Petrucci Pier Luigi, Sarigu Marta, Scano Gianfranco Salvatore Ignazio, Spiga Roberta, Suboh Mahmoud, Zedda Paolo Flavio.



SASSARI. Delogu Vanna Pina, Cocco Daniele Secondo, Lisai Eliana Vincenza, Cossu Marco, Sanna Giuseppa Michela, Lubinu Pasquale, Tedde Silvia, Multinu Giacomo, Tola Daniela, Ndoye Souleymane Diallo, Zirattu Giovanna, Unali Alessandro.



NUORO. Giuseppe Dessena, Antonella Fancello, Lucio Carta, Stefania Goddi, Simone Cualbu, Grazia Manca.



ORISTANO. Floris Sonia, Cuscusa Salvatore, Floris Sebastiana, Demontis Gian Pietro, Sanna Antonietta Maria (nota Mariella), Palmas Bruno.



OLBIA-TEMPIO. Atzeri Cristina, Aini Marco Antonio, Desole Giovanna, carta Angelino (noto Lino), Giua Alessandra Maria, Tucci Massimo.



CARBONIA-IGLESIAS. Pani Alberto, Pizzuto Luca, Portas Ilaria, Pusceddu Daniela.



MEDIO CAMPIDANO. Fois Vanda, Garau Giuseppe, Pusceddu Adriana, Pahler Carlo.



OGLIASTRA. Lai Eleonora, Contu Angelo. Commenti CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.24 invece le liste: Ai nastri di partenza Liberi e Uguali a sostegno del candidato di Centrosinistra Massimo Zedda. Candidati in tutte le otto circoscrizioni provinciali. Di seguito tutti i nomi.. Lai Eugenio, Cabiddu Maria Grazia, Casula Paola, Dettori Andrea, Farci Carla, Farris Irene, Ledda Valeria (nota Francesca), Loi Alessandro, Mamadou Mbengue, Martucci Tiziana, Masala Donatella, Mascia Alessandro, Murgia Gianfranco, Naitza Susanna, Petrucci Pier Luigi, Sarigu Marta, Scano Gianfranco Salvatore Ignazio, Spiga Roberta, Suboh Mahmoud, Zedda Paolo Flavio.. Delogu Vanna Pina, Cocco Daniele Secondo, Lisai Eliana Vincenza, Cossu Marco, Sanna Giuseppa Michela, Lubinu Pasquale, Tedde Silvia, Multinu Giacomo, Tola Daniela, Ndoye Souleymane Diallo, Zirattu Giovanna, Unali Alessandro.. Giuseppe Dessena, Antonella Fancello, Lucio Carta, Stefania Goddi, Simone Cualbu, Grazia Manca.ORISTANO. Floris Sonia, Cuscusa Salvatore, Floris Sebastiana, Demontis Gian Pietro, Sanna Antonietta Maria (nota Mariella), Palmas Bruno.. Atzeri Cristina, Aini Marco Antonio, Desole Giovanna, carta Angelino (noto Lino), Giua Alessandra Maria, Tucci Massimo.. Pani Alberto, Pizzuto Luca, Portas Ilaria, Pusceddu Daniela.. Fois Vanda, Garau Giuseppe, Pusceddu Adriana, Pahler Carlo.. Lai Eleonora, Contu Angelo.