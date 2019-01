Condividi | A.S. 23:47 Ai nastri di partenza il Psd´Az a trazione legista. Sua anche l´espressione del candidato presidente di coalizione, Christian Solinas, presidente nazionale dei 4 Mori e parlamentare leghista. Ecco tutti i candidati nelle 8 circoscrizioni Psd´Az: ecco i 60 candidati sardisti



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Ai nastri di partenza il Psd'Az a trazione legista. Sua anche l'espressione del candidato presidente di coalizione, Christian Solinas, presidente nazionale dei 4 Mori e parlamentare leghista. Ecco tutti i candidati nelle 8 circoscrizioni.



CAGLIARI. Lancioni Gianfranco Mariano (noto Nanni), De La Rosa Zoraida Dolores, Ignazio Artizzu, Fiori Maria Valeria (nota Valeria), Chessa Giovanni (noto Gianni), Loi Roberta, Mameli Rita, Magi Francesco (noto Franco), Marcialis Paolo, Mococh Milena, Oppus Umberto, Mura Roberta, Porcelli Maurizio, Orrù Lucia, Schirru Stefano, Pes Solange, Sorgia Alessandro, Podda Rossana, Torru Lucio, Terrana Tiziana.



SASSARI. Moro Antonio, Ledda Gaetano, Calva Maria Antonietta, Faedda Ilaria, Maieli Piero, Manca Luca, Masala Antonello, Posadinu Stefania, Puligheddu Carla, Pulino Marivanna, Sechi Giovanni Antonio, Solinas Sara.



NUORO. Cossu Miriam Eugenia, Priori Emanuela, Ruggiu Francesca, Arbau Efisio, Lavra Stefano, Mula Francesco Paolo (noto Franco).



ORISTANO. Efisio Trincas, Renzo Ibba, Paolo Angioi, Angela Loi, Sarà Olla, Obinu Maria Grazia.



OLBIA-TEMPIO. Satta Giovanni, Aisoni Anna Paola, Amich Alessandra, Pinducciu Gian Franco, Carta Maria Carmen, Filigheddu Giovanni Battista



MEDIO CAMPIDANO. Collu Amalia, Floris Andrea, Lilliu Emanuele, Montis Morlavi.



SULCIS. Paolo Luigi Dessì, Fabio Usai, Marinella Grosso, Maria Grazia Macis.



OGLIASTRA. Piero Giovanni (noto Pierino) Cannas, Isabella Ladu. Commenti CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.24 invece le liste: Ai nastri di partenza il Psd'Az a trazione legista. Sua anche l'espressione del candidato presidente di coalizione, Christian Solinas, presidente nazionale dei 4 Mori e parlamentare leghista. Ecco tutti i candidati nelle 8 circoscrizioni.CAGLIARI. Lancioni Gianfranco Mariano (noto Nanni), De La Rosa Zoraida Dolores, Ignazio Artizzu, Fiori Maria Valeria (nota Valeria), Chessa Giovanni (noto Gianni), Loi Roberta, Mameli Rita, Magi Francesco (noto Franco), Marcialis Paolo, Mococh Milena, Oppus Umberto, Mura Roberta, Porcelli Maurizio, Orrù Lucia, Schirru Stefano, Pes Solange, Sorgia Alessandro, Podda Rossana, Torru Lucio, Terrana Tiziana.. Moro Antonio, Ledda Gaetano, Calva Maria Antonietta, Faedda Ilaria, Maieli Piero, Manca Luca, Masala Antonello, Posadinu Stefania, Puligheddu Carla, Pulino Marivanna, Sechi Giovanni Antonio, Solinas Sara.. Cossu Miriam Eugenia, Priori Emanuela, Ruggiu Francesca, Arbau Efisio, Lavra Stefano, Mula Francesco Paolo (noto Franco).. Efisio Trincas, Renzo Ibba, Paolo Angioi, Angela Loi, Sarà Olla, Obinu Maria Grazia.. Satta Giovanni, Aisoni Anna Paola, Amich Alessandra, Pinducciu Gian Franco, Carta Maria Carmen, Filigheddu Giovanni BattistaCollu Amalia, Floris Andrea, Lilliu Emanuele, Montis Morlavi.. Paolo Luigi Dessì, Fabio Usai, Marinella Grosso, Maria Grazia Macis.. Piero Giovanni (noto Pierino) Cannas, Isabella Ladu.