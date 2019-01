video Condividi | Red 18:00 Questa mattina, sono stati presentati ad Alghero i candidati Elena Vidili, Danilo Fadda e Franca Moni. Presenti i vertici provinciali e locali del partito Energie per l'Italia. Tutte le interviste sul Quotidiano di Alghero Epi, ecco i candidati del territorio: interviste



ALGHERO - Energie per l’Italia si accinge ad affrontare la sua prima sfida sul campo partecipando alle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna con proprie liste in tutte le circoscrizioni. Il Coordinamento cittadino di Alghero, dopo il passo indietro di Marco Di Gangi, concentrato verso le prossime elezioni comunali, ha lavorato, insieme al coordinatore regionale Tore Piana per individuare quelle candidature in grado di interpretare correttamente uno dei principali obiettivi che, fin dalla sua nascita, Energie per l’Italia ha posto in primo piano: la rigenerazione della politica.



Una rigenerazione che si concretizza anche con la scelta di puntare su volti nuovi, su giovani che, con passione ed una forte motivazione hanno deciso di fare la propria parte per la crescita della Sardegna. Presenti alla conferenza stampa, oltre i candidati, il vicecoordinatore regionale Marco Di Gangi, il coordinatore provinciale di Epi Elena Vidili e quello dell’Alleanza Liberale e Democratica Sabrina Aranzanu e i componenti del Direttivo cittadino Maurizio Papa, Patricia Petretto, Fabio Canu e Alessandro Cocco.



I candidati che oggi sono stati presentati alla stampa sono la stessa Elena Vidili, capolista, laureata in giurisprudenza, moglie e madre, consulente in un importante gruppo bancario, sassarese, fortemente legata ad Alghero; Danilo Fadda, 31enne algherese, imprenditore nel campo della vigilanza con la passione della fotografia, componente del Coordinamento cittadino di Epi; Franca Moni, 41enne residente ad Ardara, anch’essa molto legata ad Alghero, dottore agronomo, madre di un figlio di due anni, impegnata nel sociale ed in prima linea contro i maltrattamenti degli animali.



Nel suo intervento, fatto anche a nome di Tore Piana, assente per impegni legati alla presentazione delle liste, Di Gangi chiarisce quello che sarà il suo personale impegno e degli amici del coordinamento algherese: «Confermiamo il nostro pieno e incondizionato sostegno ai candidati di Energie per l’Italia, al progetto politico della coalizione di Centrodestra, autonomista, sardista e civica e al suo candidato a governatore Cristian Solinas per concorrere a dare un nuovo corso alla Sardegna». Aranzanu sottolinea che «l’adesione dei liberali e dei repubblicani sardi, presenti nelle liste di Epi, è il risultato della piena condivisione dello spirito liberale cui si ispira il partito fondato da Stefano Parisi, che ci vede impegnati sia in occasione di queste elezioni regionali, sia sul fronte delle prossime Elezioni comunali».



