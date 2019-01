Condividi | Red 20:16 La compagine algherese ha perso 1-3 sul parquet de La Smeralda di Ossi, nel match valido per la seconda giornata del campionato di Prima divisione di pallavolo maschile Primo stop della Web Project Sottorete



ALGHERO - Nella seconda giornata del campionato di Prima divisione di pallavolo maschile, la WebProject Sottorete di Alghero ha ceduto i primi 3punti stagionali a La Smeralda di Ossi, che giocava in casa. I catalani sono partiti bene, agguerriti e motivati, hanno approfittato di qualche errore di troppo degli avversari e dopo un set combattuto punto a punto sono riusciti ad aggiudicarsi il primo set con il parziale di 25-22. Nei set successivi si sono invertite le parti: mentre l'Ossi aggiustava alcune dinamiche, la Sottorete appariva a tratti disordinata e poco incisiva, permettendo ai padroni di casa di aggiudicarsi senza troppe preoccupazioni il secondo ed il terzo parziale.



Per gli algheresi una minima reazione la si è vista nel decisivo quarto set, stando aggrappati alla partita e giocando punto a punto. Ma la speranza del tie-break è stata annullata proprio sul finale, dove una serie di errori in ricezione hanno regalato ai padroni di casa set e partita. «Qualche rammarico - commenta coach Sotgia a fine gara - in primis l'indisponibilità di alcuni giocatori importanti, come per esempio, il nostro centrale Castaldi, fermo ai box per piccoli problemi fisici. Ci avrebbe dato una grossa mano soprattutto a muro. E poi l'approccio mentale, andato in calo dopo il successo del primo set».



