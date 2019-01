video Condividi | A.S. 15:43 Cade in mare ad Alghero: immagini salvataggio



Rilasciate dalla Polizia di Stato le immagini dell´intervento del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta che salva il pescatore caduto in mare ad Alghero nei giorni scorsi. Sul molo di Alghero un uomo sui 65 anni è impegnato a pescare. A un certo punto cade in acqua. È freddo e non c´è nessuno a parte una pattuglia delle Unità operative di primo intervento che fortunatamente lo salva. Le immagini