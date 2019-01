Condividi | Red 2:19 Sarà il 62enne giornalista candidato per i Progressisti di Sardegna ad andare a Roma per occupare lo scranno lasciato dal dimissionario Andrea Mura. Solo il 15,56percento degli aventi diritto si sono recati nei 305 seggi allestiti nei Comuni di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant´Elena, Sinnai e Villasimius Elezioni: Andrea Frailis vola alla Camera



CAGLIARI - Sarà il 62enne giornalista Andrea Frailis, candidato per i Progressisti di Sardegna, ad andare a Roma per occupare lo scranno lasciato dal dimissionario Andrea Mura. Questa la decisione degli elettori che hanno votato alle elezioni suppletive per un posto alla Camera dei deputati.



Frailis è stato il più votato, con 15.581 preferenze (su 38.510), pari al 40,46percento dei votanti. Alle sue spalle, il 46enne ingegnere ambientale ed assessore del Comune di Carbonia Luca Caschili (Movimento 5 Stelle) con 11.139 voti (28,92percento), la 42enne psicoterapeuta Daniela Noli (Centrodestra: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) con 10.707 voti (27,8percento) ed il 45enne allenatore di pallavolo Enrico Balletto (Casapound) con 1.083 voti (2,81percento).



Ma questa tornata elettorale verrà ricordata soprattutto per l'eccezionale astensionismo registrato



