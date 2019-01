Condividi | Red 0:42 Solo il 15,54percento degli elettori aventi diritto si sono recati nei 305 seggi nei Comuni di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant´Elena, Sinnai e Villasimius per votare il successore di Andrea Mura alla Camera dei deputati Elezioni suppletive: vince l´astensionismo



CAGLIARI - Elezioni suppletive: "vince" l'astensionismo. Solo il 15,54percento degli elettori aventi diritto si sono recati entro le 23 di domenica nei 305 seggi nei Comuni di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, Sinnai e Villasimius per votare il "successore" di Andrea Mura alla Camera dei deputati.



Alle 12 aveva votato il 4,38percento, mentre alle 19 si era arrivati al 12,05percento. I quattro candidati in lizza erano il 62enne giornalista Andrea Frailis (Progressisti di Sardegna), il 46enne ingegnere ambientale ed assessore del Comune di Carbonia Luca Caschili (Movimento 5 Stelle), la 42enne psicoterapeuta Daniela Noli (Centrodestra: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) ed il 45enne allenatore di pallavolo Enrico Balletto (Casapound).