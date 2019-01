Condividi | Red 13:24 Michele Vargiu ed Elva Lutza insieme al Vecchio mulino. In scena, lo spettacolo dedicato a Johann Trollman, il pugile sinti che sfidò il Nazismo Teatro: Der boxer sul ring di Sassari



SASSARI - Berlino, 9 giugno 1933. Le pareti della birreria Bock sembrano dover esplodere da un momento all’altro, tanta è la gente nel locale. In questo posto impregnato di fumo e di voci, rumoroso e sovraeccitato, sta per disputarsi la sfida per il titolo nazionale dei pesi medi di boxe. Sotto gli occhi stupefatti dei presenti succede qualcosa di incredibile: un pugile giovanissimo stende in sei riprese il favorito. Il ragazzo danza sul ring. È bello, anche. I presenti, specie le donne, sono in visibilio. Lui è Johann Trollmann. È il nuovo campione di Germania. Però c’è un problema: è uno zingaro. Diventa un nemico giurato del regime nazista tedesco, che considera la boxe alta espressione per l’affermazione della supremazia della razza ariana. Però il popolo in lui non vede lo “zingaro”, ma un campione capace di emozionare.



A questa storia straordinaria è dedicato “Der Boxer”, il nuovo spettacolo teatrale di e con Michele Vargiu. Il monologo dell’attore sassarese racconta la storia di un giovane che con determinazione ha sfidato il Terzo Reich e si è fatto amare da un popolo intero, danzando sul ring come sull’assurdità delle leggi razziali. È una vicenda di sport senza tempo, di amore e di guerra, una discesa senza freni in uno dei periodi più bui della storia, narrata con rigore storico e senza rinunciare alle suggestioni del racconto teatrale, impreziosita dalle musiche dal vivo degli Elva Lutza: Gianluca Dessì alla chitarra e Nico Casu alla tromba. Giovedì 24 e venerdì 25 gennaio, alle 20.30, sarà “Il vecchio mulino” di Sassari, in Via Frigaglia, ad ospitare la prima assoluta, per la quale ancora si può prenotare ai numeri 079/4920324 e 339/3407008, o inviando una e-mail all'indirizzo web ilvecchiomulino.ss@gmail.com.



Vargiu è regista, autore ed attore. Diplomato alla Scuola internazionale del Teatro Arsenale di Milano, perfeziona la sua formazione studiando con Coco Leonardi, Firenza Guidi e Marco Baliani. Dal 2010, concentra gran parte del suo percorso sul teatro di narrazione: una forma di teatro fatta essenzialmente di parola, popolare e vicina alla gente. Svolge un'intensa attività di autore per altre realtà teatrali e tiene seminari e laboratori teatrali per ragazzi ed adulti, e specifici workshop sul teatro di narrazione e sul racconto orale. Inoltre, organizza festival e rassegne teatrali. Alcuni suoi testi sono stati recentemente pubblicati e tradotti in Spagna dall’Instituciò de les lettres catalanes.



