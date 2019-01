Condividi | Red 9:09 In programma sabato sera, nella Sala Multimediale di Casa Manno, la presentazione de “L´impero dei popoli del mare (Arkadia editore). L´incontro è organizzato in collaborazione con la Libreria Cyrano ed il patrocinio del locale Comitato della Società Dante Alighieri Libri: Valeria Putzu ad Alghero



ALGHERO - In programma sabato 26 gennaio, alle 18, nella Sala Multimediale di Casa Manno, ad Alghero, la presentazione del libro di Valeria Putzu “L'impero dei popoli del mare (Arkadia editore). L'incontro è organizzato in collaborazione con la Libreria Cyrano ed il patrocinio del locale Comitato della Società Dante Alighieri Interloquirà con l'autrice Francesco Masia.



«La storia mai raccontata delle alleanze e delle strategie che diedero impulso alla nascita della civiltà occidentale. L’impero dei popoli del mare costituisce un importante tassello sulla scoperta dell’identità dei Popoli del mare e sul loro grado di civilizzazione. Un volume ricco di riferimenti a evidenze archeologiche, siti e testimonianze poco conosciute che contribuisce a fare luce su un fenomeno assai complesso, che testimonia le capacità degli Sherdan e il loro alto grado di civilizzazione».



Putzu è nata a Cagliari nel 1971, si è laureata in Architettura a Firenze e si è poi trasferita a Barcellona dove, dopo un Master in Urbanistica, ha lavorato in importanti studi di architettura ed urbanistica della città catalana. Tra le altre cose gestisce un’attività turistica in Sardegna e ha perfezionato la sua formazione storica e archeologica, approfondendo il periodo più antico della civiltà dei sardi. Commenti ALGHERO - In programma sabato 26 gennaio, alle 18, nella Sala Multimediale di Casa Manno, ad Alghero, la presentazione del libro di Valeria Putzu “L'impero dei popoli del mare (Arkadia editore). L'incontro è organizzato in collaborazione con la Libreria Cyrano ed il patrocinio del locale Comitato della Società Dante Alighieri Interloquirà con l'autrice Francesco Masia.«La storia mai raccontata delle alleanze e delle strategie che diedero impulso alla nascita della civiltà occidentale. L’impero dei popoli del mare costituisce un importante tassello sulla scoperta dell’identità dei Popoli del mare e sul loro grado di civilizzazione. Un volume ricco di riferimenti a evidenze archeologiche, siti e testimonianze poco conosciute che contribuisce a fare luce su un fenomeno assai complesso, che testimonia le capacità degli Sherdan e il loro alto grado di civilizzazione».Putzu è nata a Cagliari nel 1971, si è laureata in Architettura a Firenze e si è poi trasferita a Barcellona dove, dopo un Master in Urbanistica, ha lavorato in importanti studi di architettura ed urbanistica della città catalana. Tra le altre cose gestisce un’attività turistica in Sardegna e ha perfezionato la sua formazione storica e archeologica, approfondendo il periodo più antico della civiltà dei sardi.