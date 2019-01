Condividi | Red 21:31 Nei quarti di finale del tabellone regionale finale di Seconda serie di tennis maschile a squadre, la compagine algherese ha battuto per 2-1 il Tc Cagliari B, grazie a Michele Fois ed Alessandro Pittalis Campionato invernale: Tc Alghero in semifinale



ALGHERO - Grande prestazione del Tc Alghero nei play-off della Seconda serie del Campionato invernale di tennis maschile a squadre 2018/19. Nei quarti di finale del tabellone finale regionale, la compagine algherese ha superato per 2-1 il Tc Cagliari B.



Nei singolari, Michele Fois ha regolato con un periodico 6-1 Alberto Murgia, mentre Alessandro Pittalis ha ceduto 6-3 6-1 all'ostico “Jambo” Melis (incordatore ufficiale della Federazione italiana tennis). Nel doppio decisivo, gli algheresi hanno battuto 6-1 6-1 gli avversari.



Domenica 27 gennaio, alle 9, è in programma la semifinale contro il Tc Macomer (vittorioso per 2-1 sul Tc Porto Torres). In palio, oltre all'accesso alla finale di categoria, anche la promozione diretta in Prima serie, un traguardo sicuramente ambito e prestigioso. A marzo, partirà il campionato regionale di serie C, con le squadre maschile e femminile del Tc Alghero in lizza.



