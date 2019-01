Condividi | S.O. 12:00 Prima o poi doveva succedere. Lo scontro totale tra i due candidati algheresi nella stessa coalizione, è certamente uno dei motivi d´interesse politico-elettorale nel territorio di Alghero. Occhi puntati sull´elezione, ma soprattutto sul numero di preferenze Pais o Tedde, il duello che spacca



ALGHERO - Michele o Marco, Tedde o Pais. Prima o poi doveva succedere, non c'è alibi che tenga. Il guanto di sfida lanciato dalla Lega, ma da Michele Pais in particolare all'indirizzo di Forza Italia, ma più precisamente a quello del suo leader, Marco Tedde, è certamente uno dei motivi d'interesse politico-elettorale che si cela dietro il voto di febbraio nella città di Alghero. Almeno per i più "aficionados" di destra, o di Centrodestra che dir si voglia.



Entrambi con probabilità di elezione anche nell'ipotesi in cui Christian Solinas, sempre in difficoltà, dovesse soccombere contro il quotato Massimo Zedda, è soprattutto sulle preferenze personali che si gioca il futuro leader locale della coalizione di Centrodestra. Come avvenuto per la Regione, infatti, la nuova Lega a trazione Salvini-Pais potrebbe mostrare i muscoli anche alle Amministrative di maggio, mettendo l'ultima parola sulle candidature. E si tratterebbe di un passaggio di testimone in qualche modo "storico" per la destra algherese, molto legata ancora ai "vecchi" testimoni.



Con Forza Italia ai minimi storici anche in Sardegna e un movimento locale che non ha saputo o voluto rinnovarsi nell'ultimo decennio, rimanendo saldamente ancorato a quel che Tedde rappresenta, non è mistero, infatti, che l'addio di Michele Pais abbia assestato un duro colpo alle legittime ambizioni forziste. Con lo stesso Pais che ambisce apertamente ad allargare la leadership di area ben oltre il Consiglio comunale. Uno scontro che spacca insomma, un duello che - a sentire le posizioni dei diretti interessati - rischia di diventare il crocevia elettorale sulle future scelte di coalizione, alleati (ipotetici) permettendo.



