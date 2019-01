Condividi | S.O. 16:19 Si vota fino alle ore 23. Verrà scelto il sostituto di Andrea Mura: in corsa Balletto, Caschili, Frailis e Noli. Ma l´affluenza segna dati preoccupanti. Cagliaritani completamente disinteressati Suppletive, affluenza a picco nel Cagliaritano



CAGLIARI - Urne aperte, dalle 7 alle 23, per eleggere un deputato nel collegio uninominale di Cagliari. Sono quattro i candidati in corsa per sostituire il dimissionario Andra Mura: Andrea Frailis, Daniela Noli, Luca Caschili e Enrico Balletto.



Affluenza a picco. Cagliaritani completamente disinteressati: alle ore 12 è ferma a un misero 4,38%. La sfida è diretta: si aggiudica il seggio a Montecitorio il candidato che prende più voti.



Solo a Monserrato (4,99) si sfiora il 5%. Quanto agli altri comuni in cui si vota, ecco i dati: Cagliari 4,5%; Maracalagonis 3,48%; Quartucciu 4,72%; Quartu 4,04%; Sinnai 4,19%; Burcei 3,59%; e Villasimius 4,52%.