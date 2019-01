Condividi | M.P. 0:36 I cosiddetti dog toilette che avrebbero la funzione di tenere puliti i marciapiedi dagli escrementi degli animali a quattro zampe in realtà contribuiscono al degrado della città Dog Box stracolmi, disservizio perenne in via Mentana



PORTO TORRES - Buste che traboccano dai contenitori per la raccolta delle deiezioni canili. I cosiddetti dog toilette che avrebbero la funzione di tenere puliti i marciapiedi dagli escrementi degli animali a quattro zampe in realtà contribuiscono al degrado della città.



Un esempio è dato dai contenitori posizionati all’angolo tra via Mentana e via Canepa, nella zona di Monte Agellu. «Un disservizio perenne – lamentano i residenti – perché non lo svuotano, e l’azienda competente a farlo non risponde neppure al numero verde costringendo noi a recarci di persona per avvisare di svuotare il dog box».



I proprietari dei cani dimostrano civiltà nel conferire, «però se non si svuotano con assiduità – aggiungono – è inutile ed avvilente per chi cerca di rispettare l'ambiente». Regole semplici che rendono utile un servizio che al contrario si sta rivelando inefficiente.