Condividi | Mariangela Pala 23:39 Il consigliere comunale Davide Tellini accertato che l´istituto scolastico ha ripetutamente segnalato il disservizi con scarsi risultati, ha presentato un’interrogazione alla Giunta e assessore Derudas Ascensore fuori uso, disagi per disabili al Borgona



PORTO TORRES - Fuori uso da mesi l’ascensore del plesso della scuola elementare Borgona, un mezzo utilizzato per consentire agli utenti, ed in particolar modo quelli affetti da disturbi di deambulazione ad accedere al piano superiore e recarsi presso le aule. A seguito di diverse segnalazioni da parte della dirigenza scolastica è emerso che l'ascensore in questione risulta fuori esercizio dall'inizio dell'anno scolastico, comportando gravissimi disagi a studenti disabili che, non potendo usufruire del mezzo in questione,sono costretti a raggiungere il piano superiore con l’aiuto del personale della scuola e delle maestre ma soprattutto dai propri genitori.



Il consigliere comunale Davide Tellini accertato che l'istituto scolastico ha ripetutamente segnalato il disservizi con scarsi risultati, ha presentato un’interrogazione alla Giunta e in particolare all’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas per sapere se era a conoscenza del fatto che l'ascensore risulti fuori servizio dall'inizio dell'anno scolastico. Il consigliere interroga l’esponente della Giunta perché riferisca in aula «sul numero totale di richieste di intervento pervenute all'amministrazione comunale per il mancato funzionamento dell'ascensore dal mese di giugno sino ad oggi e sul numero degli interventi di manutenzione effettuati».



Vista la situazione di emergenza il consigliere Tellini intende conoscere «le ragioni per cui ad oggi l'ascensore risulti ancora fuori servizio e quali azioni urgenti si ritiene di mettere in campo per risolvere in tempi strettissimi le problematiche legate al mancato funzionamento della struttura ancorchè parrebbe che in alcune classi dei piani superiori della scuola siano frequentate da alunni con grosse criticità di deambulazione, con tutte le conseguenze negative sotto il profilo fisico e morale che tale situazione sta creando». La stessa dirigente sclastica Anna Rita Pintadu ha più volte segnalato il problema alla ditta che si occupa della manutenzione e al Comune senza esito. Commenti PORTO TORRES - Fuori uso da mesi l’ascensore del plesso della scuola elementare Borgona, un mezzo utilizzato per consentire agli utenti, ed in particolar modo quelli affetti da disturbi di deambulazione ad accedere al piano superiore e recarsi presso le aule. A seguito di diverse segnalazioni da parte della dirigenza scolastica è emerso che l'ascensore in questione risulta fuori esercizio dall'inizio dell'anno scolastico, comportando gravissimi disagi a studenti disabili che, non potendo usufruire del mezzo in questione,sono costretti a raggiungere il piano superiore con l’aiuto del personale della scuola e delle maestre ma soprattutto dai propri genitori.Il consigliere comunale Davide Tellini accertato che l'istituto scolastico ha ripetutamente segnalato il disservizi con scarsi risultati, ha presentato un’interrogazione alla Giunta e in particolare all’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas per sapere se era a conoscenza del fatto che l'ascensore risulti fuori servizio dall'inizio dell'anno scolastico. Il consigliere interroga l’esponente della Giunta perché riferisca in aula «sul numero totale di richieste di intervento pervenute all'amministrazione comunale per il mancato funzionamento dell'ascensore dal mese di giugno sino ad oggi e sul numero degli interventi di manutenzione effettuati».Vista la situazione di emergenza il consigliere Tellini intende conoscere «le ragioni per cui ad oggi l'ascensore risulti ancora fuori servizio e quali azioni urgenti si ritiene di mettere in campo per risolvere in tempi strettissimi le problematiche legate al mancato funzionamento della struttura ancorchè parrebbe che in alcune classi dei piani superiori della scuola siano frequentate da alunni con grosse criticità di deambulazione, con tutte le conseguenze negative sotto il profilo fisico e morale che tale situazione sta creando». La stessa dirigente sclastica Anna Rita Pintadu ha più volte segnalato il problema alla ditta che si occupa della manutenzione e al Comune senza esito.