Sconfitta casalinga per la compagine algherese, che cede 13-26 a Maria Pia contro il Perugia, terzultimo in classifica, nel match valido per la decima giornata del girone 3 del campionato di serie A Rugby: Amatori Alghero ko nell´anticipo



ALGHERO - Amatori Alghero ko nell'anticipo. Sconfitta casalinga per la compagine algherese, che cede 13-26 a Maria Pia contro il Perugia, terzultimo in classifica, nel match valido per la decima giornata del girone 3 del campionato di serie A.



Pronti-via e tra il 4' e l'8', gli umbri trovano due mete, con Wood prima (trasformata da Masilla) e con Sonini dopo. Al 18', un piazzato di Micheli prova a sbloccare l'Alghero, ma altri due calci di Masilla (al 23' ed al 35'), mandano le due squadre al riposo sul 3-18 Perugia.



In apertura di ripresa, arriva un altro calcio di Micheli, ma gli ospiti chiuso i conti con una meta di Peter Rios al 55' e un piazzato di Masilla all'80', per il 6-26. Allo scadere, arriva l'unica meta locale, con Delrio, trasformata da Micheli. Per gli umbri arrivano quattro punti utilissimi per una classifica che si stava rivelando avara, mentre gli algheresi restano al palo.



AMATORI ALGHERO-PERUGIA 13-26:

AMATORI ALGHERO: Micheli, Arru (13’st Anversa), Serra, Delrio, Pesapane (26’st Fornaca), Oneone, Armani, Fernandez, Sciacca, Ceglia, Fall, Tesu (22’st Paco), Stefani (9’st Prette), Spirito (13’st Salaris), Ilie. Coach Tino Paoletti.

PERUGIA: Sportolari (37’st Bellezza), Milizia, Fortunato, Crotti, Vizioli, Masilla, Paoletti, Balucani, Mazzanti, Sonini (22’st Zualdi), Peter Rios (33’st Milizia), Wood, Pettirossi, Alunni, Gatti. Coach Alessandro Speziali.

ARBITRO Dario Merli di Ancona.

