Dinamo: obiettivo Reggio Emilia

Dopo la presentazione di Tyrus McGee e Justin Carter, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Vincenzo Esposito ha presentato la sfida che attende i suoi ragazzi: dopo la vittoria in trasferta a Cantù, domani i sassaresi affronteranno la sfida della prima giornata di ritorno del campionato Lba



SASSARI - Dopo la presentazione di Tyrus McGee e Justin Carter



Prima di analizzare l’imminente sfida, il tecnico biancoblu ha parlato dei nuovi arrivi. «La prima cosa che voglio dire, non è una frase di ruffianeria, è che penso che la società abbia lavorato benissimo e vadano fatti i complimenti agli addetti ai lavori in primis Federico Pasquini per aver gestito in tempi strettissimi le manovre per andare sul mercato quando si è verificato l’infortunio a Scott Bamforth. Abbiamo lavorato in tempi rapidi e bene, noi che facciamo questo di professione sappiamo che non è scontato acquistare i giocatori, sia trovare la pedina giusta sia gestire l’aspetto burocratico: adesso sarà mia responsabilità metterli in campo e inserirli al meglio».



«Domenica ci aspetta una partita molto importante contro la squadra che ha cambiato di più da inizio anno e ha inserito giocatori esperti, rafforzandosi nel reparto lunghi e aggiunto due esterni talentuosi e di esperienza. Vogliamo e dobbiamo vincere contro la Reggiana, in una partita che può essere pericolosa perché è un momento in cui c’è tanta attenzione sull’arrivo dei due giocatori, sull’infortunio di Bamforth e, per quanto si voglia lavorare bene, a volte la distrazione può giocare brutti scherzi. Spero che il passo falso con Pistoia ci sia servito e credo sia così perché arriviamo con cinque vittorie consecutive. Il successo con Reggio potrebbe permettere di stabilirci in maniera importante nella parte alta della classifica; siamo contenti, perché abbiamo centrato la qualificazione alla Final eight di Coppa Italia ed è un obiettivo che ci da grande soddisfazione, la prossima sfida di coppa (in agenda mercoledì, al PalaSerradimigni) potrebbe permetterci di qualificarci con anticipo al Round of 16 di Fiba Europe cup. Tante belle notizie, ma adesso serve che ci concentriamo tutti verso il prossimo obiettivo che è la sfida con Reggio, e avremo bisogno dell’impegno e del sostegno di tutti, anche del nostro pubblico che è sempre presente».



Come è cambiata Reggio Emilia?

«Ha fatto un salto di qualità in termini di esperienza e solidità, inserendo pedine dalla lunga esperienza europea come Llompart, Aguilar, River e lo stesso Allen, che ormai gioca in Italia da anni a buon livello. Credo che la solidità e l’esperienza siano le armi in più di Reggio Emilia, che è una squadra pericolosa, che sa come giocare a pallacanestro anche partite importanti fuori casa. Dalla panchina può contare su giocatori freschi e importanti, come Mussini, Candi e Gaspardo. Sapete qual è la mia mentalità: preoccuparsi degli avversari, rispettarli, ma l’aspetto più importante è credere in ciò che facciamo noi e dare tutto sul campo. La partita di domenica è da vincere assolutamente, senza guardare al colore della maglia, esperienza o talento dell’avversario».



Come lavorerete per inserire i nuovi giocatori?

«Le partite si giocano una per volta, valuteremo di settimana in settimana come cresceremo e ci adegueremo alle caratteristiche delle nuove pedine, che sono esperti e validi ma diversi da quelli che avevamo prima nel roster. È prioritario lavorare duro per inserire al meglio i giocatori, ma soprattutto sarà importate che il gruppo che finora ci ha permesso di raggiungere i 16punti e centrare la Final eight e fare bene in coppa faccia di tutto per inserire questi ragazzi e non perdere il focus. A loro chiedo quindi ancora di più».



