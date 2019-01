Condividi | Red 19:22 Ieri mattina, il pedagogo francese e maestro di teatro, è stato ricevuto a Palazzo Ducale dal sindaco di Sassari Nicola Sanna e dalla presidente del Consiglio comunale Esmeralda Ughi Philippe Gaulier a Palazzo Ducale



SASSARI - Ieri mattina (venerdì), Philippe Gaulier, pedagogo e maestro di teatro, è stato ricevuto a Palazzo Ducale dal sindaco di Sassari Nicola Sanna e dalla presidente del Consiglio comunale Esmeralda Ughi. Il maestro francese, allievo di Jacques Lecoq e fondatore di una prestigiosa scuola di teatro che porta il suo nome, ha condotto in questi giorni a Sassari un workshop organizzato dalla Babbudoiu corporation nella sede dell'associazione di Pino e gli anticorpi. Gaulier, accompagnato dal consigliere comunale Giuseppe Mascia, dall'attore Michele Manca (che è stato suo allievo a Londra e Parigi e suo assistente) e dall'attrice Bianca Maria Lai (anch'essa sua allieva), ha ricevuto in dono dal primo cittadino il volume "I Candelieri" di Marcello Saba e Paolo Cau.



