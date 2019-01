Condividi | Red 20:16 Ieri, il viceministro delle Infrastrutture e trasporti ha fatto visita alla Direzione marittima di Olbia, dove ha incontrato tutto il personale militare e civile esprimendo parole di vivo ringraziamento e sincero compiacimento per le importanti e concrete attività svolte dal personale della Capitaneria di porto Il viceministro Rixi ad Olbia



OLBIA – Ieri (venerdì), il viceministro delle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi ha fatto visita alla Direzione marittima di Olbia, dove ha incontrato tutto il personale militare e civile esprimendo parole di vivo ringraziamento e sincero compiacimento per le importanti e concrete attività svolte dal personale della Capitaneria di porto. Accolto dal Direttore marittimo, il capitano di Vascello Maurizio Trogu, ha incontrato il prefetto di Sassari e Nuoro Giuseppe Marani, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna Massimo Deiana, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ed il presidente della Federazione italiana piloti dei porti comandante Francesco Bandiera, ai quali ha illustrato le linee di indirizzo del Governo in materia di portualità, ricevendo dagli intervenuti alcuni spunti di riflessione sulle peculiarità dello scalo gallurese.



Dopo il viceministro ha fatto un sopralluogo del porto di Olbia a bordo della motovedetta Cp273 e ha voluto omaggiare la Capitaneria di porto con la dedica sul Diario storico: «con grande emozione lascio queste poche righe per ringraziare quanto fatto dagli uomini e dalle donne della Guardia costiera di Olbia per garantire la sicurezza dei traffici e dei mari di questa bellissima isola. Auguro al comandante ed ai suoi splendidi uomini di avere sempre un buon vento e di continuare sempre nel loro impegno nel rendere forte il nostro Paese sul mare».



Nella foto: un momento della visita Commenti OLBIA – Ieri (venerdì), il viceministro delle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi ha fatto visita alla Direzione marittima di Olbia, dove ha incontrato tutto il personale militare e civile esprimendo parole di vivo ringraziamento e sincero compiacimento per le importanti e concrete attività svolte dal personale della Capitaneria di porto. Accolto dal Direttore marittimo, il capitano di Vascello Maurizio Trogu, ha incontrato il prefetto di Sassari e Nuoro Giuseppe Marani, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna Massimo Deiana, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ed il presidente della Federazione italiana piloti dei porti comandante Francesco Bandiera, ai quali ha illustrato le linee di indirizzo del Governo in materia di portualità, ricevendo dagli intervenuti alcuni spunti di riflessione sulle peculiarità dello scalo gallurese.Dopo il viceministro ha fatto un sopralluogo del porto di Olbia a bordo della motovedetta Cp273 e ha voluto omaggiare la Capitaneria di porto con la dedica sul Diario storico: «con grande emozione lascio queste poche righe per ringraziare quanto fatto dagli uomini e dalle donne della Guardia costiera di Olbia per garantire la sicurezza dei traffici e dei mari di questa bellissima isola. Auguro al comandante ed ai suoi splendidi uomini di avere sempre un buon vento e di continuare sempre nel loro impegno nel rendere forte il nostro Paese sul mare».Nella foto: un momento della visita