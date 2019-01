Condividi | A.S. 12:10 Presso la Torre San Giovanni in Largo San Francesco ad Alghero, saranno esposte 100 opere, in vendita a 100 euro ciascuna. L´incasso sarà totalmente devoluto a favore dell´iniziativa "un futuro per i bambini di Michela" 100x100 solidarietà con Gianvittorio Vacca



ALGHERO - Inaugura nella giornata di domenica 20 gennaio ad Alghero (dalle ore 17), la mostra-mercato "100x100 solidarietà" firmata da Gianvittorio Vacca (nella foto), il cui incasso sarà totalmente devoluto a favore dell'iniziativa "un futuro per i bambini di Michela". Presso la Torre San Giovanni in Largo San Francesco saranno esposte 100 opere, in vendita a 100 euro ciascuna.



Si tratta di grafica e acrilico su cartoncino di formato 30/40cm, con soggetto i ricci e le “ricciomanie” (rivisitazioni del tema bogamarì). Gianvittorio è nato ad Alghero nel 1936 e vive a Cagliari da oltre trent’anni. È stato artigiano del corallo, scultore, ceramista, arredatore, scenografo ed inventore della vita mondana algherese negli anni 60.



Ha realizzato e donato alla città, su iniziativa del Circolo Algherese dei Marinai d’Italia, il monumento ai caduti del mare presente presso lo scalo Tarantiello. Quando uno non è "generoso" ad Alghero si dice “Te’ un bogamari’ en butxaca” (ha un riccio in tasca). L’auspicio è che gli algheresi vogliano smentire questo detto prendendo un riccio di Gianvittorio per contribuire ad assicurare il futuro ai due giovanissimi e sfortunati concittadini. Commenti ALGHERO - Inaugura nella giornata di domenica 20 gennaio ad Alghero (dalle ore 17), la mostra-mercato "100x100 solidarietà" firmata da Gianvittorio Vacca (), il cui incasso sarà totalmente devoluto a favore dell'iniziativa "un futuro per i bambini di Michela". Presso la Torre San Giovanni in Largo San Francesco saranno esposte 100 opere, in vendita a 100 euro ciascuna.Si tratta di grafica e acrilico su cartoncino di formato 30/40cm, con soggetto i ricci e le “ricciomanie” (rivisitazioni del tema bogamarì). Gianvittorio è nato ad Alghero nel 1936 e vive a Cagliari da oltre trent’anni. È stato artigiano del corallo, scultore, ceramista, arredatore, scenografo ed inventore della vita mondana algherese negli anni 60.Ha realizzato e donato alla città, su iniziativa del Circolo Algherese dei Marinai d’Italia, il monumento ai caduti del mare presente presso lo scalo Tarantiello. Quando uno non è "generoso" ad Alghero si dice “Te’ un bogamari’ en butxaca” (ha un riccio in tasca). L’auspicio è che gli algheresi vogliano smentire questo detto prendendo un riccio di Gianvittorio per contribuire ad assicurare il futuro ai due giovanissimi e sfortunati concittadini.